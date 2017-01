La Plataforma por la luz en la zona Norte considera que no hay voluntad ni de políticos ni de Endesa para solucionar los cortes

Esta mañana, la Plataforma por la Luz en la zona Norte se ha concentrado en la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Granada para denunciar, una vez más, los cortes de luz que se llevan produciendo, durante más de un año, en los barrios de la zona norte de Granada y en otras localidades de la provincia.

Vecinos de la zona, junto con representantes políticos de ‘Vamos, Granada’ e Izquierda Unida, han protagonizado esta jornada de protesta. “Queremos luz para todas las familias del distrito Norte y también para los seis municipios que padecen continuos cortes de luz”, ha expresado la portavoz de la Plataforma por la Luz de la zona Norte, Teresa Heredia. Según la portavoz, Albolote, Pinos Puente, Iznalloz, Dehesas Viejas, Píñar y Atarfe, son los municipios afectados.

La Plataforma considera que los cortes de luz no sólo corresponden a posibles enganches ilegales para el cultivo de marihuana. “El problema aquí es que Endesa no cumple, deja las zonas olvidadas y no mejora las instalaciones. No me creo que esto siempre sea por los enganches”, ha expresado Teresa Heredia.

“En este mismo momento hay familias sin luz”, ha afirmado la portavoz, quien asegura que los arreglos de los transformadores “duran minutos”, como ha pasado con el último, que ya se ha quemado.

La Plataforma por la Luz considera que no hay voluntad política ni de Endesa para solucionar este problema, por lo que van a seguir secundando protestas este mes.

REUNIÓN MAÑANA

La Subdelegación del Gobierno en Granada acoge mañana una reunión de las distintas administraciones (Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía, Policía Nacional, Guardia Civil para abordar la problemática con los cortes de suministro eléctrico en la Zona Norte de Granada.