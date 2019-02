La pelea por el ascenso en la Liga 123

La Liga 123 afronta su recta final y la pelea por el ascenso se torna más apasionante si cabe. Muchos equipos aspiran a subir a Primera División y las apuestas deportivas se centran en una lucha que se prolongará hasta junio. Superada la primera vuelta del campeonato, los equipos han cogido posiciones de cara a la recta final en la que se decidirá los ascensos directos y los cuatro conjuntos que disputarán el playoff. La Segunda División no está defraudando y la alta competitividad que le caracteriza ha dejado esta temporada varias sorpresas, equipos revelaciones y un par de decepciones.

El Albacete es, sin lugar a dudas, la escuadra que más está llamando la atención. El conjunto castellano-manchego, que el año pasado logró la permanencia en la última jornada, es la gran sensación de la temporada en la Liga 123. Suma una línea ascendente y ha llegado a colocarse, por momentos, líder de la categoría. Pelea en la zona alta con presupuestos mucho mayores y tiene un amplio margen de puntos sobre el séptimo clasificado. Hay muchos motivos para afirmar, a estas alturas del curso, que el Albacete es un claro candidato tanto a jugar la promoción como a finalizar entre los dos primeros y lograr así subir de forma directa. El Alcorcón, que también ha ocupado la primera posición, es el otro equipo revelación del curso en Segunda.

Entre las decepciones hay dos nombres propios. Por un lado, la UD Las Palmas no está cumpliendo con las expectativas pese a contar con el segundo presupuesto más alto de la categoría. El conjunto grancanario, que viene de Primera, no ha logrado adaptarse a la categoría aunque tiene en sus filas a jugadores de mucho talento como Rubén Castro, y ha empezado la segunda vuelta fuera de los puestos de promoción. En la misma tónica se encuentra el Real Zaragoza. Semifinalista la temporada pasada en el playoff, en esta campaña las cosas no están yendo bien por La Romareda. El equipo maño ha mirado más hacia abajo que hacia arriba, incluso llegó a ocupar puestos de descenso, y aunque ha despertado todavía está lejos de la zona alta de la clasificación.

La lucha por el ascenso es, probablemente, la más competitiva de las últimas temporadas. Hasta doce equipos se han marcado este objetivo y tienen opciones de ello. El Granada está completando una buena campaña y desde el inicio del campeonato se ha mantenido entre las primeras plazas. Muy cerca tiene al Málaga, el gran rival a batir de la categoría, ya que cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros. Para que nos hagamos una ida, el Elche es el que menos dinero tiene tras la exclusión del Reus y alcanza los 4 millones. El equipo malagueño, que hace cinco años disputó los cuartos de final de la Champions, quiere que su paso por la categoría de plata sea eventual. Aunque el gran nivel de esta Segunda División le ha impedido distanciarse y ha empezado febrero fuera de las dos primeras posiciones. Entre los aspirantes también se sitúan equipos que recientemente han jugado en la máxima categoría como Osasuna, Deportivo y Sporting; y un amplio grupo donde destacan Cádiz, Oviedo o Mallorca.