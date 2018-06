La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos de Benalúa de Guadix

El sorteo del lunes repartió medio millón de euros en Granada, entre Salobreña y La Herradura, y el martes, de nuevo, otros 350.000 euros en la localidad de Benalúa de Guadix, donde Juan Manuel Marcos, vendedor desde 1999, suministró también diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Este miércoles, cuando ha conocido que había dado el premio entre sus vecinos, se lo ha comentado a todos los que se han acercado a él. “Muy contento, estoy muy bien, esto es una alegría muy grande para todos”, comentaba.

El sorteo del 12 de junio estaba dedicado a localidad de Ponts (Lérida) dentro de la serie monográfica dedicada a los municipios con nombre singular y ha repartido el resto de premios entre Asturias, Cataluña, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Para este viernes, 15 de junio, el Eurojackpot de la ONCE ofrece su mayor bote, un total de 90 millones de euros y un segundo de 23 millones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.

