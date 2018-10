La ministra de Defensa pide al juez que investigue todas las operaciones en las que haya intervenido Villarejo

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este lunes al juez que instruye el procedimiento relativo a las grabaciones del excomisario José Villarejo que investigue “a fondo” todas las operaciones en las que haya podido intervenir, “absolutamente todo sin excepción”, de forma que este asunto sea analizado por un juez con todas las garantías, pues es “muy fácil”, según ha dicho, “ampararse” en unas grabaciones que no “sabemos cómo se toman” para hacer “declaraciones que no se corresponden con la realidad”.

Robles ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la Base Aérea de Armilla (Granada), después de que el PP haya anunciado que va a solicitar la comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, por unas supuestas grabaciones de Villarejo en las que afirma que éste le pagó para que espiara a José María Aznar cuando ocupó la presidencia de la Junta de Castilla y León.

La ministra ha pedido al juez “con el mayor respeto pero también como ciudadana” que “investigue a fondo todo lo que tenga relación con Villarejo” en el marco de un procedimiento judicial con garantías. “Lo que no puede ser es que estén saliendo a la luz pública unas cintas que no sabemos de quién vienen” y que se “puedan hacer insinuaciones respecto de algunas personas tampoco sabemos por qué motivos”.

Robles ha opinado que son pruebas “en algún caso preconstituidas”, “unas veces con finalidad de venganza a aquellas personas que tomaron decisiones respecto de Villarejo” y en otras con una finalidad que afirma ignorar.

Ha considerado así una “deshonra” para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que personas que utilizaron su cargo como policía, se estén “comportando como verdaderos agentes de las cloacas” y “de lo que tiene que ser lo contrario de un Estado de Derecho”.

Por ello, ha pedido al juez que investigue todas las operaciones en las que ha podido intervenir Villarejo durante todo el tiempo que ha estado trabajando como funcionario de la Policía, desde “hace 30 años si es necesario”, “sea cual sea el Gobierno y sea quien sea para quien haya trabajado”, reivindicando en este sentido la importancia de que sean los jueces los que dictaminen si ha habido responsabilidades en cualquier ámbito y si esas cintas se corresponden con la verdad o no.

La ministra de Defensa ha enfatizado que cuando tuvo responsabilidades, desde 1994 a 1996, en la Secretaría de Estado de Interior “cualquier persona que no cumplía los estándares democráticos como funcionarios policiales no siguieron prestando servicios” allí y que quien haya tenido responsabilidades políticas y no haya trabajado dentro del marco de la legalidad tendrá que asumir sus responsabilidades pero siempre en el marco de un procedimiento judicial.

Preguntada sobre si ha hablado con su secretario de Defensa, ha dicho que lo hace “cada día” y ha tildado de “curioso” que en las cintas “al parecer alguien de los que habla diga” que Olivares, que era director general de la Policía cuando ella fue secretaria de Estado de Interior, no quiso contar con los servicios de Villarejo. “Por lo tanto, cada cual que saque sus conclusiones”.

Para la ministra no hay “mayor indefensión para las personas que alguien que no sabe con qué motivo pueda estar filtrando actuaciones que no se sabe a qué responden”.

“Ni España, ni las fuerzas de seguridad del Estado, ni las personas que trabajamos en el mundo de la adjudicatura o de la política podemos estar bajo ningún tipo de sospecha en relación a personas que, siento decirlo, no han actuado en su trayectoria con arreglo de lo que es exigible en un Estado de Derecho”, ha sostenido la ministra, censurado que el propio Villarejo “alardea de la comisión de hechos delictivos”.