La Junta mantendrá una reunión con usuarios de agua con la sequía como “inevitable” telón de fondo

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía mantendrá hoy una reunión con comunidades y juntas centrales de usuarios del agua en la que, no obstante encuadrarse en el plan de trabajo normal de la administración, la situación de sequía se establecerá como “inevitable” telón de fondo de las conversaciones.

Según ha explicado la directora de Infraestructura y Explotación Hidráulica de la Consejería, Inmaculada Cuenca, “lógicamente” se pondrán encima de la mesa la situación de falta de precipitaciones, dada la evidencia de haber transcurrido el mes de octubre e ir camino de la mitad de noviembre con todos los indicios de “un otoño muy seco, después de haber acabado un año hidrológico con las reservas bastante justas e incertidumbre en lo que respecta a la atención a todas las demandas”.

Aunque aún no se plantea ningún decreto sobre el particular, “hay que valorar en esta situación, casi de camino a la mitad del primer tercio del año hidrológico, con dos meses que no serán especialmente lluviosos, si es preciso tomar alguna medida”, ha remarcado Cuenca, que recuerda las 115 medidas que recogen de manera general los planes especiales de sequía, “instrumento de planificación para gestionar estos fenómenos”, medidas sobre todo de gobernanza en las que prevalece la garantía de abastecimiento humano sobre otros usos y que ha habido que adaptar a la planificación actual.

“Lo que la Junta no pondrá nunca es nada que no sea conocido ni consensuado con los usuarios”, ha asegurado la directora de Infraestructura y Explotación Hidráulica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que apunta a los sistemas de Guadalhorce y Viñuelas –que dan servicio al área metropolitana de Málaga y a la Axarquía, respectivamente– y los de Almería, aunque éstos más por la situación de las cuencas de las que reciben trasvase, como los más precarios en la actualidad.

La Consejería proseguirá asimismo con la reunión de los comités de gestión de los respectivos sistemas de explotación como órganos de participación para trabajar en los recursos del año, en los que “habrá que mirar con mucha atención los niveles y garantías”.