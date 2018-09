La hostelería granadina consolida su crecimiento y podría situarse entre las mejores de España

Granada es una ciudad de turismo, sin embargo, se encuentra dentro de las llamadas ‘ciudades secundarias’ dentro de la hostelería, algo así como una ‘segunda división’ formada por ciudades que quedan a la sombra de otras más típicas como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, San Sebastián, Málaga o Bilbao, que conforman las ciudades primarias o principales.

Pese a esto, la ciudad de la Alhambra tiene el potencial necesario para entrar en el grupo más elevado, algo que aún no ha sucedido, especialmente, por la tardanza de la llegada del AVE. Así lo indica un informe realizado por la consultora internacional Christie & Co y que fue presentado ayer por el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Trinitario Betoret. En el evento, Betoret señaló que “los datos recogen la evolución del aeropuerto e información de lo que supone no tener el AVE en comparación con otras ciudades que sí lo tienen. Estas cuentan con una llegada de turistas que Granada no posee”.