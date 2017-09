La Guardia Civil tiene que rescatar de un incendio a un narcotraficante y a su novia en Atarfe

La Guardia Civil ha detenido hoy en Atarfe a dos jóvenes, un chico de 25 y una chica de 22 años de edad, como presuntos autores de un delito de incendio y de un delito contra la salud pública por elaboración y tráfico de droga; aunque antes de proceder a su detención fue necesario rescatarlos para evitar que murieran asfixiados en el incendio que se había producido en su vivienda. Los detenidos, a medio día de ayer, al ver que la Guardia Civil llamaban a su puerta para realizar un registro, intentaron deshacerse de la marihuana que estaban secando en el garaje de la vivienda pegándole fuego. Podían haberlo hecho en la chimenea de la casa y no hubiera ocurrido nada; pero con el miedo y las prisas quemaron la marihuana, todavía verde, en el suelo del garaje, sin tener en cuenta que la única salida del domicilio que tenían era por el propio garaje. Pronto el humo invadió la casa y comenzaron a pedir ayuda porque no podían salir. Los agentes actuaron rápidamente, accedieron a la vivienda por el patio de un vecino colindante y rescataron a ambos jóvenes. Los dos jóvenes tuvieron que ser evacuados por intoxicación de humo al hospital Virgen de las Nieves de Granada, donde estuvieron ingresados toda la tarde. Mientras, los bomberos se ocupaban de apagar el incendio que habían provocado.

La Guardia Civil llevaba vigilando la vivienda siniestrada desde hace algunos días al sospechar que su joven propietario pudiera traficar con marihuana. A medio día de ayer un dispositivo de la Guardia Civil se desplegó en torno a dicha vivienda para realizar un registro. Los agente tocaron en la puerta en varias ocasiones pero no respondió nadie, cuando de repente comenzaron a ver salir humo por las rendijas del portón del garaje y escucharon a los que estaban dentro de la vivienda pedir auxilio porque había fuego y no podían salir. Una vez rescatados los jóvenes y cuando los bomberos apagaron el incendio, la Guardia Civil entró en la vivienda y comprobó que el incendio lo habían provocado los jóvenes ahora detenidos al tratar de deshacerse de la marihuana pegándole fuego. Aún así, la Guardia Civil intervino más de 4 kilos de marihuana que no llegó a arder.