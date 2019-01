La gente mágica que necesitamos para tener un buen año

Estoy convencido de que hay algunas personas que son mágicas y que nos rodean por diferentes partes. Son aquellas personas con las que conoces la felicidad, que nos abrazan y nos reinician, aquellas que te ayudan a cantar y sentir, a volar y brillar y a cargar y descargar la mochila. Y más cosas sin duda. Ellas, estas personas mágicas con las que compartimos muchas cosas, nos dan mucho y nos ayudan en todo y más. Las personas mágicas son las que tienen muchas características sociales y emocionales, son las que nos abren el camino, nos apoyan y ayudan y además poseen las inteligencia social y emocional, porque han entrenado dicha musculatura.

Y puedo decir que hemos estado en lugares mágicos con gente mágica, pasando momentos mágicos. Es que son gente única y mágica. Y a la gente mágica le pasan cosas mágicas:

¿Cómo es esa gente mágica?:

1. Su mirada es nítida y limpia, transmite dulzura y sensatez y procura ser fija. Es gente que a veces acaricia con la mirada para consolar, para comprender y para demostrar complicidad con la persona que lo necesita.

2. Es gente honesta y con valores a prueba de fuego: Detestan la mentira, se indignan ante las trampas y corrupción y luchan con los débiles por sus derechos y por hacerlos respetar.

3. Tienen una capacidad de entrega y desprendimiento extraordinaria. Lo material no es lo primordial para ser felices y es importante adaptarse a los cambios con buen humor y entereza, reconociendo que en la vida los caminos nuevos son por algo y merece la pena recorrerlos.

4. Saben escuchar y tienen paciencia: Son grandes depositarios de secretos y siempre tienen la frase ideal para el consuelo o para devolver la sonrisa a quien la necesite.

5. Son prudentes ante lo oscuro, no hablan para juzgar, prefieren callar en determinados momentos y caminar porque saben que “Nadie da lo que no tiene”.

6. Tienen un sentido del humor especial, franco y creativo, ese que puede arrancarnos la carcajada que más necesitamos para desestresar el día agitado o complicado.

7. Tienen un elevado sentido de la espiritualidad en el amplio sentido de la palabra y valoran lo que es importante.

8. Volverán a empezar una y otra vez con optimismo ante los momentos difíciles porque en cada cosa buena o mala que vivan hallan un aprendizaje.

9. Son arriesgados y aventureros (as) en el buen sentido de la palabra, no temen ir por caminos pedregosos y empinados si la causa lo justifica o si sienten la certeza de que su sueño vale la pena.

10. Saben decir NO con firmeza a lo turbio, a lo oscuro, a lo negro, a lo…..y por ello, jamás se dejarán manipular o traicionar.

11. No sienten vergüenza de lo que son ni de lo que transmiten, así sean señalados con el dedo o mal interpretados a veces. Tiene claro su propósito y luchan por ello.

12. Saben comunicarse con lucidez y con reflexión para fortalecer los vínculos con quienes así lo consideren necesario e importante y también saben cerrar las puertas de aquellas personas que buscan probarlos (as), desafiarlos (as) o criticarlos (as) porque saben que el tiempo es muy valioso para perderlo en gente con poca luz.

13. Tienen un elevado sentido de la dignidad y la cordura. Por tanto, pueden divertirse, pero siempre marcarán la diferencia porque saben ser prudentes y finos en el trato y las formas, gentiles y comprensivos, de las situaciones.

14. Su nivel de percepción es elevadísimo. Por tanto, te sorprenden con llamadas cuando menos lo esperan porque algo les avisó que lo necesitabas y son capaces de buscarte o plantar cualquier evento por la gente que aman y quieren, si así se requiere para un bien.

15. Saben pedir perdón (y perdonan) y aprender de sus errores.

16. Saben que aprender es una labor eterna, que se aprende cada día de lo bueno y de lo malo, de unos/as y otros/as para sorprenderse de cosas nuevas, para entender el mundo desde puntos de vista diferentes.

17. Conocen bien el sentido de la compasión. No se lamentan jamás de lo que dieron y así sientan que se les fue la vida en ello no dejarán de pensar que la vida es maravillosa.

Por tanto, es fundamental tener en cuenta que cuando se cierra una puerta se abren solitas un montón de ventanas; que la amabilidad puede ser la idea más revolucionaria al tener el poder transformador de las personas que llevan la sonrisa puesta; que es muy importante transmitir optimismo, que nos hagan reír, ya que por donde pasan quienes lo hacen mejoran el ambiente; que para mejorar la alegría de vivir conviene acercarnos, a la espera del contagio, a gente sencilla, que tiene en la bondad y la estima y el cuidado de los demás el foco; que el cuidado de las personas es la tarea más importante del mundo (y la menos valorada); que sin confianza no hay motivación, porque confiar a menudo da más fruto que vigilar; que estando de verdad, de corazón, podemos aprender y enseñar a estar; que necesitamos más esperanza; que nos conviene señalar a los “malos”, mirarles a los ojos, decirles lo que nonos gusta y no asumir que esto toca y simultáneamente ir arreglando con las manos el día a día, desde el inconformismo, con ambición y con la certeza absoluta de que es posible; que nunca es tarde para aprender a caminar, que haciendo camino somos más sinceros, más directos, más profundos; que nos seducen los optimistas currantes; que nos gusta la desobedienciainteligente; que somos más lo que hacemos que lo que decimos, somos más lo que decidimos que lo que pensamos, somos cuando actuamos y no cuando sólo reflexionamos; que es más importante admirar los valores que no los resultados y que la belleza está en la mirada, y no hay privilegio más hermoso que ser observado desde el amor incondicional y la alegría de vivir.

Feliz 2019