La ‘fiebre’ Primark llega a Granada | Vídeo y galería

Una de las tiendas de ropa y complementos más demandadas en Granada, Primark, ya ha abierto sus puertas en el Centro Comercial Nevada. Lo hacía a las 11 de la mañana, ante cientos de personas que no han dudado en hacer cola dos horas antes de su apertura.

Locura absoluta. Expectación en el exterior y una gran fiesta en el interior. La compañía ha organizado, a partir de las 9.30h, la presentación del deseado establecimiento. Buena parte de los trabajadores han acudido a celebrar su puesta en marcha. Goblos azules invadían los pasillos de una tienda, que cuenta con más de 6.000 metros cuadrados, y que, por esta razón, la convierte en la segunda más grande de España, después de la que hay en la Gran Vía de Madrid.

CREACIÓN DE EMPLEO

La música no ha parado de sonar, y los empleados de cantar y bailar. De los 250 trabajadores contratados para esta nueva tienda, 181 estaban en situación de desempleo y 16 se incorporan por primera vez al mercado laboral con su trabajo en Primark. “Estoy un poco nerviosa, hay mucha gente esperando a entrar”, nos ha comentado una de las trabajadoras, mientras se asomaba a ver la gran cola que ha ocupado uno de los gigantes hall del Nevada.

En un tour organizado por Primark, medios de comunicación y blogeros acreditados, hemos podido conocer las características y servicios de esta tienda. Ropa, complementos, calzado, artículos para el hogar, para el bebé, perfumería, lencería… Hay de todo.

La tienda, que abrirá de lunes a sábado, de 10:00h a las 22:00 horas, dispone de 48 probadores (tres para personas con discapacidad), 48 cajas, 200 maniquís, Wifi gratuito y zona de carga de móviles.

El acto de inauguración ha estado presidido por Stephen Mullen, Director General de Primark. El directivo ha trasladado al público los puntos fuertes de la firma y ha agradecido a los trabajadores su implicación en la apertura, y lo ha hecho en español, con alguna carcajada de por medio cuando se trababa con algunas palabras.

Corte de cinta y, pocos minutos después, la tienda se abría. Ha sido muy parecido a la imagen que suele dejar un primer día de rebajas. Bolsas preparadas y ‘correteos’ por los pasillos para ver todo, en el mínimo tiempo posible.

“Estaba deseando que abriese”, nos comenta María, una joven que no ha dudado en hacer cola esta mañana para entrar en “su tienda favorita”. María cree que la relación calidad-precio es muy buena. “No me he traído mucho dinero porque sé que se me va la cabeza”, nos admite entre risas mientras ojea unos pijamas.

“Yo he venido más bien por mi mujer”, nos asegura, entre risas, un hombre al que poco le apetecía estar de compras. “Pero está bien, hay mucha variedad. A ver si pillo algo”.

Mientras, fuera, la cola no desaparecía. Una hilera de personas aguardaba su turno para entrar. “He venido hoy porque creo que el sábado va a ser peor”, explica una mujer.

Y no le falta razón. El sábado 25 de marzo, Granada celebra la Noche en Blanco, y todo apunta a que a muchas personas les subirá la “fiebre” Primark ese día.

Si no puede visualizar el vídeo, haga clic aquí:

Para visualizar la galería, haga clic en la imagen: