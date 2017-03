La empleada despedida del Núñez Blanca, “emocionada” por el apoyo de quienes reclaman su readmisión

Judith Endstrasser llevaba casi 10 años trabajando para la empresa de servicios, educación y deporte Ebone sin ningún problema ni reclamación. Pero todo cambió el pasado 3 de marzo cuando, al llegar como cada jornada a su puesto de trabajo como coordinadora de la piscina del Complejo Deportivo Núñez Blanca, le entregaron su carta de despido por supuesto comportamiento de indisciplina y desobediencia.

Tal y como ha contado Judith a este periódico, nunca había tenido ninguna queja por su labor en la empresa. Según explica, al preguntar a sus superiores los motivos por los que se llevaba a cabo esta medida, le respondieron que “no entienden ni saben la causa”.

“No me han dado ni una explicación al respecto. Pregunté si había hecho algo mal sin darme cuenta o algo y me dijeron que no me lo pueden explicar. Incluso días antes me habían dicho que estaban muy contentos con mi trabajo y que todo estaba funcionando muy bien”, señala apesadumbrada Judith.

Para reclamar su readmisión en el centro, junto con CCOO, sindicato del que forma parte, recogió firmas e, incluso, se concentró a las puerta del Complejo Deportivo Núñez Blanca. La trabajadora asegura que no se rendirá y que, si en breves no consiguen mejorar su situación y volver a su puesto de trabajo, ya ha conseguido los permisos oportunos para concentrarse el próximo viernes 17 de marzo en la Plaza del Carmen, frente al Ayuntamiento de Granada -quien tiene subcontratados los servicios del Núñez Blanca a Ebone-.

Lo único que pide Judith, tal y como ella narra, es volver al trabajo que “tanto me gusta”. “Soy madre, tengo una niña y de algo tenemos que alimentarnos. De la noche a la mañana vas al trabajo como todos los días y te encuentras esto. A mí me encanta este trabajo y no me esperaba para nada que sucediese esto”, recalca.

Pero, lejos de pasar por este trance sola, Judith ha contado con la ayuda y el apoyo tanto de alumnos del Complejo como de compañeros, amigos y de miembros de CCOO, lo que hace que “me da mucha energía y fuerza”. “Veo tanta gente pidiendo mi readmisión y me siento emocionada. Es para mí muy importante tener un apoyo tan grande de tanta gente”, añade.

“Yo me siento muy abrazada. De hecho, creo que he batido record estos días de abrazos y besos de usuarios, alumnos y compañeros que han venido para estar en la concentración, para dar su firma y para apoyarme. Me siento muy arropada y agradecida por el apoyo que me están dando porque así al menos sé que, aunque la empresa Ebone no lo haga, mis compañeros sí que valoran mi trabajo de tantos años”, sentencia Judith .