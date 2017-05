La emotiva carta que el jugador del Covirán Granada Iván Martínez dedicó al baloncesto

El jugador del Covirán Granada Iván Martínez no pasa por su mejor momento. Cuando el primer partido de playoffs ante Navarra, en el Palacio de Deportes de Granada, agonizaba, Iván Martínez se dobló salvajemente su tobillo derecho tras un salto y cayó al suelo. El vallisoletano se retorcía de dolor y pegaba golpes en el parqué. Él ya lo sabía de sobra. Había vuelto a pasar.

Tras la noticia de que a causa de esta lesión se perdería el resto de los playoffs de ascenso, Iván Martínez publicó en sus redes sociales una emotiva carta dedicada al baloncesto, en el que relata cómo se siente de una manera muy explícita, sin tapujos: “Querido baloncesto, nos ha vuelto a pasar, otro mal gesto, otro mal chasquido, otro insufrible dolor y lágrimas, muchas lágrimas, cuando pensaba que ya no me quedaban más, que las había gastado todas”.

Iván no ha querido utilizar tópicos y añade en relación al Covirán: “Ahora me cuesta mirar a un compañero, a Pablo, a Zamo, Nico, Arturo, Alberto o Fermín, Óscar, Fernando o Javi, o cualquier aficionado de la Fundación, no por tristeza, sino por sentir que no estoy a la altura y que les estoy fallando de nuevo”.

En la carta, Iván también anima a sus compañeros a que consigan el objetivo de ascender a LEB Oro: “Ahora es momento de estar al lado de mis compañeros, ellos poco pueden hacer por mí, pero es justo estar con ellos en esta importante parte del año, animarles a acabar la pelea que comenzaron en agosto. Y cuando consigan el objetivo, que estoy seguro que lo van a hacer, empezará una vez más la cuenta atrás para intentar llegar al siguiente septiembre”.

Muchas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo pic.twitter.com/1XTKXKymre — Iván Martínez (@ivnmrtinez18) May 1, 2017

Iván Martínez ha tenido una temporada muy complicada. A principios de curso sufrió una lesión muscular que le tuvo alejado unos meses de la pista y ahora, cuando en mejor nivel se encontraba, vuelve a lesionarse. En esta ocasión, tiene roto el peroneoastragalino anterior del tobillo derecho.

Granada Digital tuvo el placer de compartir una charla con Iván Martínez recientemente. En ese momento, Iván estaba dándole caza a su mejor baloncesto, lleno de jugadas inverosímiles y muchísima magia. El escolta no sabe competir de otra manera: al cien por cien y para el espectáculo. En aquella entrevista, Iván nos reconoció que tras lesionarse el pasado mes de octubre pensó en dejar el baloncesto, en si merecía la pena tanto dolor.

Ahora, tras la lesión ante Navarra, ese sentimiento vuelve a inundar a Iván Martínez. De momento, son solo pensamientos al aire porque Iván Martínez ya piensa en recuperarse y estar a pleno rendimiento para la próxima temporada.