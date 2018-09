La Diputación espera que Fomento traiga un “cronograma” para la puesta en marcha del AVE y no “opacidad”

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena (PSOE), ha señalado que espera que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, traiga este martes, en su visita a la provincia, un “cronograma” para la puesta en marcha de la Alta Velocidad, la fecha para la reconexión ferroviaria por Moreda y, en definitiva, “transparencia” y no “opacidad”.

En declaraciones a los periodistas al respecto, Entrena ha resaltado, en primer lugar, que el ministro cumple este martes “su compromiso de venir” a Granada a informar, en la línea de lo que mantuvo ante él mismo, y el alcalde de Granada, el también socialista Francisco Cuenca, el pasado julio en Madrid.

“Pidió una prórroga hasta el mes de septiembre” para tener más datos sobre las pruebas de seguridad para la entrada en vigor del AVE, y las instituciones granadinas han sido “leales” pese a haber recibido “muchas presiones en este tiempo”.

Si, una vez en Granada, Ábalos optara por la “opacidad”, el “toreo”, o “echar balones fuera”, el presidente volvería a apoyar las reivindicaciones en la calle para que se dé “todo el respeto” que “merecen” el “casi un millón de ciudadanos” que viven en la provincia.

“Espero primero su compromiso con la verdad” y con la “transparencia” acerca de “qué hay pendiente de hacer” para la reconexión ferroviaria por Moreda, sobre todo en lo referente a la “formación de los conductores”, ha explicado Entrena, que ha dicho esperar una fecha “estimada” conforme a la “experiencia” de otros lugares.

Asimismo, en cuanto a los proyectos relativos a la línea AVE, espera se cumplan las “aspiraciones y anhelos” de la provincia, y no que no se “justifiquen las cuestiones como pasaba con el anterior Gobierno” del PP, que ha señalado que mantuvo que era “imposible” la reapertura de Moreda. En definitiva, si no encontrara una actitud “razonable” en Fomento, “no tengan ninguna duda de que estaré donde he estado desde el principio”, ha concluido.