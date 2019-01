La cuesta de enero empieza pronto para el Granada CF

Enero es el mes de la ilusión, los propósitos y la novedad, pero también es el mes de la temida cuesta. El Granada no tendrá que sufrirla en lo económico, pues es uno de los pocos equipos de la categoría que aún tiene margen para intentar desenvolverse en esta ventana del mercado, pero sí que tendrá que apretarse el cinturón y hacer un esfuerzo en lo deportivo si quiere continuar siendo uno de los cocos de la categoría y ocupando los puestos de ascenso.

Esta cuesta tiene un primer escollo de categoría. Se trata del Albacete, que sin hacer mucho ruido se ha colocado como segundo clasificado y visitará mañana Los Cármenes con el objetivo de asaltar el liderato. El conjunto de Ramis sabe tratar bien el balón y cuenta con una idea definida que le ha convertido en uno de los rivales a batir si se quiere optar al ascenso, por lo que Diego Martínez y sus pupilos tendrán que exprimirse al máximo para conseguir resultados ante uno de los equipos mejor trabajados de la competición, tal y como señala la clasificación.

El segundo obstáculo es ya un viejo conocido y, en tiempos más pasados que presentes, un amigo. No es otro que el Cádiz, actualmente sexto clasificado a seis puntos del conjunto rojiblanco. Este encuentro se disputará nuevamente en viernes, solo que será en tierras gaditanas ante un conjunto que siempre quiere brindar el mayor esfuerzo posible a los aficionados que poblan las gradas del Carranza. Aunque no encaran su mejor temporada, el conjunto amarillo ha sido capaz de meterse en los puestos de play off y ahora busca una continuidad que les permita luchar por el ascenso directo.

Una vez superados estos dos encuentros, el Granada podrá respirar, pero no relajarse. Desde la cima todo se ve más bonito pero nunca se debe olvidar el camino que se ha escalado o el resultado podría ser fatal, y es que los nazaríes harán frente para acabar el mes a Elche y Extremadura, 15º y 19º clasificados respectivamente. Ante conjuntos necesitados de puntos, cualquier distracción puede salir cara, y es que en la Liga 1|2|3 el último puede ganarle en cualquier momento al primero.