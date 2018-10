La copa menstrual, juguete erótico

Sí, os voy a hablar de la copa menstrual, pero de modo diferente. Ya estáis más o menos acostumbrados a recibir todo tipo de información sobre este producto para la menstruación, si no es así y tenéis curiosidad o alguna duda estaré encantada de ayudaros, pero el tema de hoy es los beneficios sexuales que obtenemos al usar la copa menstrual.

Como siempre un poco de Historia, “el Museo de la Menstruación y Salud de la Mujer en Maryland (EE.UU.) asegura que ya existían rudimentarias copas menstruales desde 1867. Curiosidad ya sabéis hay detalles; en los años 30 una mujer, Leona w. Chalmers, presentó la patente de la copa menstrual, y se vendió estupendamente durante un tiempo. Pero en esa misma época, un hombre, Earle Haas, patentó Tampax.

Muchos factores hicieron que la copa menstrual dejara de comercializarse: tabús por la manipulación de los órganos, era grande y pesada, la patente de látex no había suficiente, que ya se estaban fabricando preservativos (1963 EEUU en Guerra). Pero en fin, en 1987 apareció al mercado la nueva copa reutilizable de látex y en el 2000 ya de silicona.

Bueno al tema, beneficios y ventajas íntimas al usar la copa menstrual, otro modo de llamarla es “juguete erótico”, así nos lo enseñó nuestro compañero de MasajeyMujer.

Por norma general la mujer cuando está menstruando (en el momento de sangrado), no le apetece tener relaciones sexuales, por el olor, por el dolor por la incomodez de la compresa o tampón, pero lo que hace más poder es el tabú social, lo que hemos aprendido desde niñas “con la regla no se folla” y que la sangre dará asco a tu pareja etc. Seguro se me olvida alguna, pero sea por el motivo que sea no tienes penetración vaginal durante tu menstruación, pero sí en cambio tenéis sexo anal, puede ser una experiencia muy placentera, practicar esto con la copa puesta.

Práctica:

“La pared que separa el recto de la vagina es una membrana bastante resistente, pero a su vez muy elástica y delgada”. Si se hace bien, el ano está bien lubricado, al introducir el dedo, un dildo, un plug anal, se podría estimular el punto G desde ahí (¿increíble verdad?).

Bueno este juego nos es apto para sexo ocasional eh, pero aprovechando que tenemos la copa puesta y sabiendo que no vais a aceptar la doble penetración, por estar el semáforo en rojo, vamos a ponernos en situación.

La copa menstrual en su contorno es blanda, flexible, sin aristas ni esquinas, suave, pero con la rigidez justa para que, si la empujas o la intentas girar, ejerza una pequeña presión.

Hasta aquí más o menos claro, pero la valía de la copa menstrual, es que gracias al anillo, la copa hace vacío justo. ¿Dónde? pues en la zona del punto G (recordad mirar la web de TuppersexAndalucia para leer sobre cunnilingus). Y aunque aún no conozcáis vuestro punto G, ya que este puede variar con el tiempo, anatomía, etc. Probad esto que os he dicho, jugad, practicad sexo anal teniendo la copa menstrual, la sensación placentera de ser penetrada por detrás, pero a la vez también sentir un cosquilleo, una presión ligera y agradable en el interior de vuestra vagina que aumenta su intensidad con la continuidad. Este juego os puede proporcionar un orgasmo increíble, pues el aro de la copa masajea sin contemplaciones vuestro punto G.

Tal y como nos decía MasajeyMujer:

Probad y compartid vuestras experiencias con las demás mujeres que no se atrevan. Ayudémonos entre todas a disfrutar más y mejor. Y si aún dudabas en usar la copa menstrual, ahora no tienes excusas. El mejor juguete sexual improvisado del planeta.

Besos y hasta la próxima.