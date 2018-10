La constructora Desarrollo de Obras y Contratas (DOYC) apuesta por la innovación digital con la solución ERP ekon

Desarrollo de Obras y Contratas (DOYC) es una empresa constructora fundada en 1988 y que ha realizado más de 1.000 proyectos para 180 clientes, tanto en España como en América Latina. La empresa granadina está especializada en Estaciones y Áreas de Servicio, además de tener otras líneas de negocio en las que construye Naves Logísticas e Industriales, Centros Comerciales, Colegios, Edificios Públicos, Piscinas Municipales, Polideportivos, Viviendas y Urbanizaciones.

Recientemente DOYC ha reforzado su apuesta por la innovación digital, seleccionando la solución de gestión empresarial ekon Building para mejorar la competitividad y la gestión de su negocio. Vanessa Toro, Directora General de DOYC explica el porqué del cambio “hace 30 años que fundamos esta constructora, y en los últimos 10 años hemos utilizado el mismo programa de gestión. Era una herramienta que no avanzaba con la tecnología, nos daba más problemas que ventajas, no podíamos ni extraer la información, no podíamos realizar fácilmente el seguimiento de las obras, ni tener un control económico a través de la solución. Teníamos la necesidad innovar en nuestro ERP”.

La implantación de ekon Building arrancó con un análisis previo a cargo de la consultora Buderi Consulting, especializada en seleccionar soluciones TIC para la construcción. Buderi analizó la viabilidad y las prestaciones de la anterior herramienta de gestión empresarial que utilizaba DOYC. Según Javier Toro, Socio Director de Buderi Consulting, “DOYC trabajaba con un software antiguo, diseñado ad-hoc, que si bien se había actualizado ya era obsoleto y no respondía a las actuales necesidades de DOYC, ni de sus clientes. Hacía falta un cambio”.

Buderi se encargó de buscar soluciones de gestión especializadas en el sector de la construcción y, entre las diferentes propuestas que presentó a DOYC, ekon Building fue el ERP seleccionado. La solución de ekon cubrirá las áreas de ventas, compras, finanzas, prevención de riesgos laborales, calidad además del CRM. Frente a la posibilidad de disfrutar de la solución en la modalidad cloud u on-premise, DOYC ha seleccionado esta segunda modalidad y lo hará desde sus propias instalaciones.

Vanessa Toro, Directora General de DOYC, añade que “ekon ha sido la opción del mercado que mejor se ha adaptado a nuestras necesidades y a nuestra forma de trabajar. Es más, la elección ha sido consensuada con todos los equipos de las distintas áreas”. También ha añadido que “una de las ventajas es que se encuentra todo en un mismo programa, todos los datos están en una misma base de datos y la información fluye. Con la obtención tan sencilla de la información, el equipo va a ahorrar mucho tiempo”.

La implantación corresponderá a Dragomar, una empresa de servicios TIC partner de ekon y con delegaciones en Andalucía, Levante y Madrid especializada, entre otros, en empresas manufactureras, distribución, comercio y en la Construcción. Dragomar trabaja con ekon desde 1989. Su gerente, Daniel Martínez señala que los valores que hicieron decidirse por trabajar en exclusiva con ekon y que aplicará al proyecto con DOYC son “el funcionamiento y adaptación a las necesidades de nuestros clientes, además del servicio. Ese es nuestro compromiso principal. ekon facilita la convivencia de necesidades empresariales muy dispares entre sí. Y lo más importante, ekon es un ERP que crece dando respuesta a las necesidades de las empresas”.