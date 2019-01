La composición corporal en la infancia podría determinar la salud respiratoria futura

Los niños con más músculo en la infancia y en la adolescencia tienen una mejor salud respiratoria en la vida adulta, según un nuevo estudio liderado por científicas del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación Bancaria La Caixa.

Esta investigación ha sido realizada como parte del proyecto Ageing Lungs in European Cohorts (ALEC), coordinado por el Imperial College de Londres, y la ha publicado la revista ‘American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine’, de la ‘American Thoracic Society’.

El equipo de investigación también halló que los chicos, pero no así las chicas, con más porcentaje de grasa tenían una función pulmonar más baja.

Estudios anteriores habían examinado la asociación entre la masa corporal total y la función pulmonar, pero los resultados habían sido contradictorios.

“Algunos estudios relacionaron una mayor masa corporal con una función pulmonar más elevada, mientras que otros relacionaron una mayor masa corporal con una función pulmonar más reducida”, ha dicho la autora sénior del artículo y jefe del programa de Enfermedades No Transmisibles y Medio Ambiente de ISGlobal, Judith Garcia-Aymerich.

“Nuestra hipótesis era que los resultados anteriores contradictorios se podían atribuir al hecho de que la masa corporal total no tiene en cuenta cuál es la contribución del músculo y de la grasa a esta medida”, ha explicado.

En el estudio, en que participaron 6.964 participantes de la cohorte de nacimiento del Reino Unid, las autoras combinaron medidas corporales con otras obtenidas utilizando absorciometría de rayos X de energía dual (DXA) para distinguir entre músculo y grasa.

Además, midieron la función pulmonar en niños y niñas a los 8 y a los 15 años y se calculó el crecimiento que experimentaba durante este periodo.

Las investigadoras ajustaron su análisis por diversos factores que podrían sesgar los resultados, incluyendo el peso al nacer, el tabaquismo materno durante el embarazo y la edad en que los chicos y chicas alcanzaron la pubertad, así como los niveles de función pulmonar a los ocho años.

IMPLICACIONES IMPORTANTES

Las autoras creen que su estudio tiene importantes implicaciones en investigación y en salud pública: “Nuestros resultados ponen de relieve que la composición corporal, y no solo la masa corporal total, se debería valorar a la hora de estudiar los efectos del peso de los niños en la salud”, afirma Gabriela P. Peralta, investigadora de ISGlobal y primera autora del estudio.

“Creemos que la composición corporal en la infancia y la adolescencia puede jugar un papel importante en la salud respiratoria futura”, añade.

“Las estrategias de salud pública que promuevan estilos de vida saludables pueden mejorar la función pulmonar y reducir la morbilidad respiratoria en la vida adulta”, señala Judith Garcia-Aymerich.

“Estas estrategias deben tener como finalidad no solo reducir el peso corporal, sino también reducir la grasa y aumentar el músculo”, añade.

Este estudio ha sido financiado por el programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea, y a su vez, ALSPAC recibe apoyo del Consejo de Investigación Médica del Reino Unido, de Wellcome Trust y de la Universidad de Bristol.