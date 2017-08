La Audiencia Provincial, la nueva esperanza judicial de Juana Rivas | Vídeo

El entramado judicial del caso de Juana Rivas, conocida como la madre de Maracena y que está en paradero desconocido desde el pasado miércoles 26 de julio, cuando debió entregar sus hijos al padre, se complica a cada minuto que pasa. En la mañana de este martes, la asesora judicial de la granadina, Francisca Granados, ha dado una rueda de prensa en el Centro de la Mujer de Maracena para informar sobre las últimas novedades, las cuales llegaron desde el Tribunal Constitucional ayer, lunes, órgano que no admitió a trámite la demanda de amparo presentada por los letrados de esta vecina de Maracena.

El TC dio como razón que “el recurso de amparo es de naturaleza subsidiaria, lo que significa que sólo puede interponerse cuando se hayan agotado todos los niveles judiciales previstos en la ley ante los juzgados y tribunales ordinarios. En este caso, la recurrente ha acudido en amparo ante el Tribunal Constitucional antes de agotar todas las posibilidades existentes en la vía judicial previa, razón por la que su demanda debe ser inadmitida a trámite”.

A partir de aquí, Granados asegura que “en estos momentos podemos decir que hay camino judicial en el TC” con “distintos frentes abiertos”. En primer lugar, la asesora señaló que han renunciado al Recurso -extraordinario- de Queja en el Tribunal Supremo, cerrando esta vía judicial, según palabras de Granados.

Tras este paso, la asesora de Juana Rivas también ha apuntado que se ha presentado a trámite ante la Audiencia Provincial el Incidente de Nulidad. A partir de ahí, la Audiencia puede pronunciarse a favor o en contra, o derivar a un testimonio de firmeza donde confirme que se han agotado las opciones dentro de la justicia ordinaria. “Se nos abre una vía que era imprescindible. El incidente está cumplimentado, no resuelto. “El TC tiene que valorarlo”.

Por ello, la Audiencia Provincial de Granada es clave en este momento para la causa de Juana Rivas con dos opciones a seguir: el posible pronunciamiento a favor de la no-entrega de los hijos al padre; o para cerrar todos los frentes en la vía ordinaria para que el TC pueda retomar la solicitud de amparo.

De hecho, los letrados explicaron ayer después de que el TC inadmitiera a trámite el recurso de amparo por no haberse agotado la vía judicial, que tienen“esperanza” de que la tutela judicial de los menores sea resuelta por la Audiencia sin necesidad de conocer el amparo el Tribunal Constitucional.

PROPUESTA DEL PADRE

Respecto a la oferta del padre, que trascendió ayer a los medios, para llegar a un pacto con Juana Rivas, Granados ha asegurado que “por parte de nosotros no hay recepción de ninguna propuesta. No soy conocedora de ninguna propuesta”. Así, añadió: “Me consta que los letrados y letradas tampoco han recibido ninguna propuesta”. En este contexto, el “entorno” de Juana Rivas rechazó esta propuesta.

Sobre cómo se encuentra Juana o dónde está, Granados ha vuelto a insistir en que no sabe su paradero: “Estoy materialmente dedicada a colaborar con los letrados y letradas que están llevando los distintos frentes abiertos de Juana Rivas. Intento ayudarles en la medida que me necesiten. Sigo sin tener contacto con Juana Rivas desde ese martes por la tarde. Sé la dedicación de Juana Rivas a sus hijos, sé cómo ha construido un hogar maravilloso para sus hijos en Maracena, donde son muy queridos, y que por tanto, me consta que donde esté, a pesar de su dolor, sufrimiento y enfermedad, está creando un espacio donde sus hijos están viviendo y llevando su vida lo más normal posible”.

Si no puedes ver el vídeo, pincha aquí