La ‘Aspirina’ en dosis bajas puede reducir el riesgo de cáncer de ovario

Las mujeres que informaron de uso reciente y regular de ‘Aspirina’ en dosis bajas (100 miligramos o menos) tenían un 23 por ciento menos de riesgo de desarrollar cáncer de ovario en comparación con las mujeres que no tomaban aspirina regularmente, según una nueva investigación dirigida por la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. El estudio también encontró que el uso intensivo a largo plazo de fármacos antiinflamatorios no esteroideos que no son ‘Aspirina’ (AINE) puede estar asociado con un mayor riesgo de cáncer de ovario.

“Lo que realmente diferenció este estudio del trabajo anterior fue que pudimos analizar la ‘Aspirina’ a dosis bajas por separado de la ‘Aspirina’ a dosis estándar”, destaca Mollie Barnard, investigadora postdoctoral del Instituto de Cáncer Huntsman de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, quien dirigió esta investigación mientras era estudiante de doctorado en la Escuela Chan de Harvard.