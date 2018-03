La Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada celebra este jueves su XXVII gala

La Asociación Española de la Prensa Deportiva de Granada (AEPD Granada) celebra la vigésimo séptima edición de la Gala del Deporte del Granada en la que se premiarán a los mejores deportistas del año 2017. En el acto, que comenzará a las 20:30 horas del jueves 22 de marrzo en el Auditorio de la Caja Rural, estarán presentes deportistas, autoridades y periodistas deportivos de toda la provincia de Granada.

El periodista Paco Anguita (Radio Granada) será el encargado de presentar una ceremonia en la que se irán desvelando los nombres de los premiados en cada una de las categorías, en las que hay tres nominaciones. Los deportistas y entidades premiadas han sido elegidos mediante una votación que se ha llevado a cabo entre los más de 90 socios de la AEPD Granada, que en su elección otorgaron 1, 2 o 3 puntos a cada uno de los componentes de las distintas ternas.

El único premio que no se ha decidido en votación es el de Leyenda Deportiva tras la decisión adoptada por la Junta Directiva de la asociación y ratificada en su Asamblea General Ordinaria. Así, este galardón se ha otorgado a Manuel Robles, todo un referente durante casi cuatro décadas en el deporte con discapacidad, en el que ha sobresalido en baloncesto en silla de ruedas y tenis de mesa, disciplina ésta en la que acumula numerables títulos y medallas y en la que ha sido paraolímpico hasta en seis ocasiones.

En el transcurso de la ceremonia se otorgará una meción especial a la organización del Gran Premio de Fondo Diputación, un circuito de atletismo que se disputa por toda la provincia y que en 2017 celebró su trigésima edición.

Además, la organización tiene preparadas varias sorpresas que se desvelarán en el transcurso de la ceremonia.

Los deportistas que están nomiados para ser premiados en la XXVII Gala del Deporte de Granada son los siguientes:

Mejor deportista masculino

· Guillermo Hernán Rupérez (voleibol): campeón de la Copa CEV (Segunda competición europea tras la Champions League) con el equipo francés Tours Volley Ball. Es la segunda vez que consigue este torneo, lo ganó también en 2014 con el París Volley.

· Antonio Jesús Bailón Rodríguez (tiro olímpico): medalla de oro y récord mundial (46 puntos) en la prueba de la Copa del Mundo de Lárnaca en foso (6 de mayo de 2017). Medalla de plata en la prueba de la Copa del Mundo de Acapulco (20 marzo de 2017). Medalla de oro en la final de la Copa del Mundo (Nueva Delhi 24-10-17). Campeonato Mundial de Tiro al Plato 2017 (Moscú, del 30-08 al 10-09). Bronce por equipos masculinos con España, junto a Alberto Fernández y José Luis Rodríguez Uris y plata por equipos mixtos con España junto a Beatriz Martínez.

· Juan Luis López ‘El Luiyi’ (atletismo): tricampeón del mundo de veteranos (mayores de 45 años) en pista cubierta 200, 400 y 4×200 metros (Daegu, Corea). Logró varios récords de Europa. Tiene el récord de Europa (M45) de 400 metros lisos, siendo la segunda marca mundial de todos los tiempo en su categoría: 49.70; el récord de Europa (M45) en 400 metros pista cubierta: 50.72; récord de España (M45) de 200 metros lisos: 22.67; récord de España (M45) en 200 metros pista cubierta: 22.98; y récord de España (M45) de 100 metros lisos: 11.31. Milita en el Club de Atletismo Ciudad de Motril.

Mejor deportista femenina

· Paula García Ávila (balonmano): debut con la Selección Absoluta Femenina de Balonmano en Melilla ante Turquía (27 de septiembre), en partido clasificatorio para el Campeonato de Europa de Francia y marcó 1 gol. Ha formado parte de la lista de 17 jugadoras que acudieron al Mundial de Alemania y jugó en las victorias ante Angola, Paraguay (3) y Eslovenia (2), en el empate ante Francia y en la derrota ante Rumanía (2). También jugó, aunque no de titular, ante Noruega que eliminó a España en octavos de final (23-31). Es pivote (1,80 metros de estatura) y ha jugado en los equipos de Elda, Alcobendas, Mios Biganos (Francia), con el que ganó la Challenge Cup en 2015 y fue finalista en la Copa de la Liga francesa, y el Atlético Guardés. Lleva dos temporadas en el Rincón Fertilidad Málaga Costa del Sol. Es campeona del Mundo Universitaria 2016 con España tras ganar en la final a Rumanía (20-14). Se inicio en el Club Balonmano Almuñécar.

· Esther González Rodríguez (futbolista): campeona de la Liga de Primera División con el Atlético de Madrid (20 de mayo 2017). En la última jornada, en la que se dilucidaba el título, el Atlético recibía a la Real Sociedad y el equipo estaba obligado a ganar. Marcó el primer gol y el encuentro acabó con victoria y título para su equipo (2-1). Ha militado también en el Algaidas, Levante Unión Deportiva, Atlético Málaga y Spórting de Huelva. En 2016 ganó la Copa de la Reina con las colchoneras que se impusieron al Barcelona por 3-2 (marcó el 3-0).

· Laura Bueno Fernández (atletismo): campeona de España Absoluta al aire libre en los 400 metros (Barcelona, 23-7-2017). Campeona de España Absoluta en pista cubierta en 400 metros (Salamanca, 18-2-2017). Récord de España en los 500 metros lisos al aire libre con 1:10.63 (Granada el 29-4-2017). Primera clasificada del ranking español en los 400 metros al aire libre y segunda clasificada del ranking de 400 metros en pista cubierta. Ganó la prueba de 400 en pista cubierta de la Copa de la Reina en Madrid (28-1-2017) y los 400 metros en pista cubierta en el Meeting Internacional de Cataluña en Sabadell. Fue cuarta en la primera semifinal del Campeonato de Europa de pista cubierta por selecciones en los 400 metros lisos (Belgrado), cuarta en la primera semifinal en los 400 metros lisos del Campeonato de Europa por selecciones (Lille) y tercera en esa misma cita en la segunda semifinal en los 4×400 metros lisos. Es atleta del club Valencia Esports y es entrenada por el granadino Jesús Montiel.

Mejor club

· Club Tenis de Mesa Genil (tenis de mesa): ascenso a la Primera División de tenis de mesa (tercera categoría).

· Club Deportivo Tear Ramón y Cajal (baloncesto): campeón de la fase regular del Grupo B de la Primera División Nacional de baloncesto femenino. Ascenso a la Liga Femenina 2 (segunda categoría). Campeón de Andalucía cadete femenino.

· Club Deportivo Universidad de Granada (rugby): ascenso a la División de Honor B de rugby (segunda categoría). El segundo equipo a su vez ascendió a la Primera Andaluza.

Mejor entrenador

· Alejandro Mateos: entrenador de nadadores del Club Natación Churriana. Ha sacado a los mejores nadadores granadinos del momento: Víctor Martín y Marcos Rodríguez.

· Jacinto Garzón: entrenador de la nueva generación de la marcha atlética en Guadix: María Pérez, José Manuel Pérez y Alberto Amezcua.

· Quique Gutiérrez: ascenso a la Liga Femenina 2 de baloncesto (segunda categoría nacional) con el Club Deportivo Tear Ramón y Cajal, equipo al que entrena también esta temporada.

Mejor deportista promesa masculino

· Nicolás Molina Agustín (montañismo): triple campeón del mundo (en 2016 también lo fue) de carreras por montaña: del kilómetro vertical, en línea y de la combinada. Campeón del mundo de carreras por montaña con la selección nacional española. Campeón de España de carreras por montaña en línea y en el kilómetro vertical. Campeón de la Copa de España en línea y en el kilómetro vertical. Campeón de Andalucía de esquí de montaña cronoescalada.

· Marcos Rodríguez Mesa (natación): campeón de España Absoluto-Joven de natación en los 400 metros libres. Cuarto clasificado en la categoría Absoluta. Récord absoluto de Andalucía en 2.000, 3.000 y 5.000 metros. Forma parte del equipo nacional.

· Fernando Aguilera Sancho (fútbol sala): designado como el mejor jugador joven del mundo de fútbol sala en 2017 y mejor jugador joven de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Forma parte de la primera plantilla de El Pozo Murcia.

Mejor deportista promesa femenina

· Tamara Frías Molina (natación): subcampeona de España Absoluta 50, 100 y 200 espalda. Campeona de España Júnior 100 espalda. Bronce en el Campeonato de España Absoluto-Joven en los 100 espalda. Tiene el récord nacional de 17 años en 50 metros espalda. Internacional júnior en el Euromeeting Standar Cup (Italia) y novena en el Europeo júnior (100 espalda). La mejor nadadora jóven en el Campeonato de España Absoluto en verano. Participó con la selección española absoluta de natación en el Open de Cataluña, donde ganó las pruebas de 200, 100 y 50 espalda.

· Laura Pérez Martín (futbolista): campeona de Europa de fútbol con la Selección Española sub 19. Integrante de la plantilla del Granada CF, que milita en Segunda División.

· Ángela Polaina Bustos (kenpo): campeona del Mundo de Kenpo en técnicas de defensa personal en la categoría femenina sénior, entre los 21 y los 38 años (Albufeira, Portugal). Participó también en las categorías de katas manos vacías y combate semikenpo. Campeona de Andalucía y de España de combate al punto, y medalla de bronce en el nacional de katas manos vacías y cuarta en técnicas de defensa personal.

Premio a la promoción del deporte

· Club Ciclista Antonio Miguel Díaz: asentado en la localidad de Alhendín es uno de los clubes de ciclismo que cuenta con mayor números de miembros dentro del panorama provincial, con más de medio centenar de jóvenes deportistas de diferentes edades. Lleva varios años siendo un referente en el ciclismo de cantera y en 2017 fue premiado por la Federación Andaluza de Ciclismo en su gala anual por su comprometida labor a favor del ciclismo de base y por ser considerada una escuela modelo. Varios de sus miembros lograron triunfos el pasado año en sus respectivas categorías en diferentes pruebas y circuitos anuales tanto provinciales como regionales.

· Club Polideportivo Agustinos: cumple 50 años desde la fundación del colegio en Granada. Cuenta en la actualidad con 590 deportistas (261 baloncesto; 101 en atletismo; 77 fútbol sala; 46 balonmano; 18 voleibol; 64 predeporte; 23 multideporte). Tiene un equipo en la Primera División nacional de baloncesto femenino (tercera categoría) y numerosos equipos en competiciones federadas y municipales (21 baloncesto, 6 fútbol sala; 4 balonmano; 2 voleibol) más el de atletismo, que compite a nivel provincial, regional y andaluz. La pasada temporada, además de los numerosos trofeos provinciales cosechados, conquistó el campeonato de Andalucía de baloncesto cadete femenino. También en baloncesto, una de sus jugadoras, Carmen García, formó parte de la selección española sub 16. Anualmente organiza, y este año cumplirá doce ediciones, la carrera solidaria Padre Marcelino, recordado en toda Granada por su incansable promoción del deporte. Esta prueba el año pasado registro 4.000 inscripciones.

· Club Bádminton Granada: realiza trabajo con jugadores de edades tempranas, desde la categoría sub 9 hasta la sub 17, contando entre sus filas con mas de 80 deportistas con los que se trabaja desde hace cinco temporadas. La temporada pasada participó en la liga nacional de Segunda División (tercera categoría) y quedó subcampeón. Los resultados mas destacados de la pasada temporada fueron: Candela Arcos y Salvador Franco jr., campeones de España sub 15 dobles mixtos y tercera y primero respectivamente en el campeonato de España individual; Rubén García fue subcampeón de España sub 13 en individual y dobles masculino; y Daniel Franco quedó segundo en el dobles masculino campeonato de España sub 13 y ganó el campeón del máster internacional de Huelva y Sevilla. Todos fueron convocados por el equipo nacional de sus edades.

Premio al mejor deportista con discapacidad

· Javier Aguilar Amoedo (montañismo): campeón de la Copa del Mundo 2017 de escalada para ciegos. Participó como nadador en los Juegos Paralímpicos de Sidney.

· Melitón Briñas Mora (tiro olímpico): campeón del Mundo 2017 de tiro en foso olímpico en la categoría SG-U. Su próximo objetivo es clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

· José Manuel Fernández Barranquero (duatlón): campeón de España 2017 de duatlón en media distancia y subcampeón de Europa 2017 en paraduatlón . Partición en pruebas de atletismo en los Juegos Paralímpicos de Atlanta y Sidney.

Premio al deporte universitario

· María Pérez García (atletismo): medalla de oro en el Campeonato de España Universitario sobre la distancia de 5 kilómetros, quedándose a 5 segundos de batir el récord nacional absoluto. Medalla de oro en el Campeonato de Europa por equipos con la selección española absoluta en 20 kilómetros. Décima en el Mundial absoluto de 20 kilómetros marcha.

· Ignacio Fontes García-Balibrea (atletismo): medalla de oro en el Campeonato de España Universitario en la prueba de 1.500 metros. Bronce en el nacional absoluto de milla en ruta. Oro por equipos en el Campeonato de Europa de selecciones nacionales y octavo en individual en la categoría sub 20. Primer clasificado del ranking europeo de 800 metros y segundo clasificado del ranking español de 1.500 metros en pista cubierta. Segundo clasificado del ranking europeo de 800 metros y primer clasificado del ranking española de 1.500 metros al aire libre.

· Sergio Prieto y Ángel Centeno (tenis): medalla de oro en el Campeonato de España Universitario en la dobles de tenis. Prieto además es campeón absoluto de Granada. Centeno también ganó el nacional absoluto Royal Tenis Club Marbella y formó parte del equipo del Club Fuentes del Rey que logró la permanencia en la Primera División Andaluza.

Premio a los deportes de invierno

· Josito Aragón Salguero: debutó en Copa del Mundo de snowboard (Big Air) con 16 años. Fue miembro del equipo nacional en Sierra Nevada 2017.

· Martín Romero Vargas: campeón de España de baches y baches duales. Fue miembro del equipo nacional en Sierra Nevada 2017.

· Marina Terrón Navarro: Miembro del equipo nacional de baches.

La XXVII Gala del Deporte de Granada podrá ser seguida a través de las redes, para lo que se utilizará hashtag #GalaDeporteGR2018