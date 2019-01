La agenda cultural para el fin de semana del 11 al 13 de enero

Las vacaciones de navidad ya han acabado, pero eso no significa que no haya alternativas para poder desconectar de la rutina en el fin de semana. Sí aún no tienes plan aquí te ofrecemos un listado de conciertos, espectáculos, teatros o intercambio de idiomas entre otras actividades para disfrutar solo o en compañía.

VIERNES 11/01/19

Concierto | Paco Chica. Con su voz nos deleitará a través de versiones de clásicos crooners pasando desde Elvis a Sinatra, rememorando la memoria colectiva del rock y la música popular contemporánea. El concierto será en el Lemon Rock a las 17:30 horas. Entrada gratuita.

Psicodelia Renacentista | Bosco. Grupo de música con gran puesta en escena donde mezclan la música con poesía y teatro y todo combinado con música folk, reggae y rock progresivo bajo un espectáculo psicodélico que no dejará indiferente a nadie. Este espectáculo tendrá lugar en la sala Planta Baja a las 21:00 horas. Entrada anticipada 7 euros más gastos de gestión y 10 euros en taquilla.

Espectáculo | Magic Combo Show. Un espectáculo lleno de ilusión y divertimento de mano de una compañía de magos de diversas disciplinas que harán que creas en lo imposible. El espectáculo tendrá lugar en sala El Apeadero a las 21:30 horas. Las entradas están a la venta en www.entradium.com. Entrada anticipada 7 euros, en taquilla 10 euros.

Teatro | Teatro de improvisación. ‘Solo los valientes’ es un nuevo espectáculo de La Tetera basado en diferentes estilos y donde prima la improvisación. Las actuaciones serán motivadas por propuestas de las personas que asistan, siendo cómplices y testigo de todo el proceso del espectáculo donde los actores y las actrices interpretarán y crearán piezas cómicas en el Teatro del Zaidín, Isidro Olgoso, a las 21:30 horas. La entrada anticipada la puedes conseguir por el precio de 7 euros y en taquilla 10 euros.

Flamenco | Noche flamenca. Espectáculo de flamenco de mano de Rudy Fernández al cante, José El Pirata a la guitarra y María La Manzanilla al baile en Le Chien Andalou, con sesiones que abarcan desde las 19:30 horas hasta las 23:30 horas. Entradas de 10-12 euros.

SÁBADO 12/01/2019

Desayuno | Desayuno Literario. Es el primer desayuno literario del año a través de una lectura compartida: ‘Una noche en el paraíso’ por Lucía Berlín. Podrás disfrutar de una buena lectura entre ricas tartas y tostadas. En la Qarmita a las 11:00 horas por 10 euros con desayuno incluido.

Intercambio de Idiomas | Todos los sábados tienes la oportunidad de practicar diferentes idiomas y conocer gente nueva y de diversas nacionalidades frente a una atmósfera bohemía en el Café-Bar La Goma de 14:30 a 17:00 horas.

Concierto Acústico| Los Locos de Cannoball. Grupo musical que toca versiones de country, bluegrass y rockabilly. Tendrá lugar en el Lemon Rock a las 17:30 horas con entrada gratuita.

Combo Flamenco | Espectáculo dirigido por José Pinos al cante, César Cubero a la guitarra y acompañados de Almudena Romero en Le Chien Andalou a las 19:30 horas, 21:30 horas y 23 horas. Entradas de 10 a 12 euros.

Concierto | Soge Culebra. Artista que se dio a conocer a través de YouTube y que ha conquistado a los internautas, ya que ahora cuenta con 613.000 suscriptores y acumula más de 126 millones de visualizaciones en su canal. Descubre a este jóven cantautor de gran sensibilidad y talento en La Sala Tren a las 21:00 horas. Entradas Anticipadas 12 euros más gastos.

Teatro | La Valentía. Obra escrita por Alfredo Sanzol que tendrá lugar en el Teatro Alhambra a las 21:00 horas.

Concierto Versiones | Triband. Grupo que versiona canciones de diferentes estilos musicales desde Fito y Fitipaldis, Rozalen, Joaquín Sabina hasta ACDC. El concierto tendrá lugar en La Chistera (Monachil) a las 21:30 horas. Entrada 3 euros.

DOMINGO 13/01/2019

Concierto Folk-Rock | Tommy Basso. Actuación combinada de rock-folk acústico con una lírica inspirada en la poesía sufí y en diferentes poetas europeos y de América Latina en el Lemon Rock a las 17:30 horas con entrada gratuita.

Espectáculo | Un Tango para Bach. Hugo Ponce presentará un show curioso donde el tango se mezcla con tintes barrocos, títeres y anécdotas de Leipzig. La historia transcurre cuando una musa visita a Johann S. Bach y lo lleva en onírico vuelo al Buenos Aires de tiempos de Gardel. Este Show tendrá lugar en La Tertulia a las 20:30 horas con entrada gratuita.

Recital Flamenco | José padre e hijo y con Beatriz Remacho al baile presentan su espectáculo en Le Chien Andalou, con sesiones que abarcan desde las 19:30 horas hasta las 23:30 horas. Las entradas oscilan desde los 10 a los 12 euros.

Concierto | The King Khan & BBQ Show. Banda de garage rock de Montreal que combinan un estilo punk junto a doo-woop. El evento tendrá lugar en Planta Baja a las 21:00 horas. Precio de las entradas 10 euros anticipadas a la venta en Wegow y 13 euros en taquilla.

Jamsession | Jamssession en la Boogaclub a las 23:00 horas con entrada gratuita.