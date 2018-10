La activista granadina Violeta Tercedor, cabeza de lista de la coalición Recortes Cero – Por Un Mundo Más Justo – Grupo Verde

En la sede del movimiento social, cultural y político Recortes Cero en el centro de Madrid, se ha presentado la coalición Recortes Cero – Por Un Mundo Más Justo – Grupo Verde que concurrirá en las ocho provincias andaluzas a las elecciones del próximo 2 de diciembre.

En la rueda de prensa han intervenido los portavoces nacionales de las principales formaciones firmantes de la coalición, Nuria Suárez de Recortes Cero, Álex Plans de Por Un Mundo Más Justo y Esteban Cabal de Los Verdes – Grupo Verde. También han intervenido el teólogo, promotor y socio de honor de Recortes Cero, Benjamín Forcano y el coordinadora del Foro de la Cultura de Recortes Cero, Juan Carlos Torres.

La rueda de prensa ha empezado por anunciar que las candidaturas de la coalición estarán encabezadas por la activista granadina Violeta Tercedor, como candidata a la Presidencia de la Junta. Violeta Tercedor es bióloga y activista en varios movimientos sociales. Fue la candidata más joven de la historia a la Presidencia de la Junta cuando hace cuatro años se presentó, con 21 años, encabezando las listas de Recortes Cero. Tercedor empezó su activismo en la universidad, y desde entocnes se ha implicado en varios movimientos, como el feminista o el de defensa del futuro de las pensiones.

La cabeza de lista de la coalición ha enviado un vídeo a la rueda de prensa desde Granada, donde trabaja en la preparación de la campaña, la elaboración del programa y las listas con su equipo. En él, Tercedor afirma que “es cierto que los indicadores de pobreza y paro se disparan en Andalucía, pero, al contrario de cómo la venden, Andalucía es rica, y mucho”.

Así, ha insistido en que “Andalucía es la tercera región que más riqueza genera en España, solo detrás de Madrid y Cataluña, es el cuarto receptor turístico del país, con 30 millones de visitantes cada año, la segunda flota pesquera nacional en importancia productiva, la tercera en producción científica, tiene industria en sectores estratégicos como la metalurgia, la química o la producción energética y cerca del 57% de su territorio se dedica a la agricultura y ganadería… Andalucía tiene dos caminos, avanzar en la senda de redistribuir la riqueza, o quedarnos atrás, en la de los recortes y la pobreza. En esta campaña vamos a defender una alternativa para redistribuir la riqueza, pero no a espaldas del resto de España. La división no entra en la tradición solidaria de nuestra tierra, a parte de que no tiene sentido, los andaluces estamos repartidos por toda España, así como encontramos personas de todo el mundo en nuestras ciudades”.

Nuria Suárez ha insistido en que esta coalición es la alternativa para “Redistribuir la Riqueza en Andalucía, tal y como venimos defendiendo desde el 2014”. Según la portavoz de Recortes Cero, Andalucía tiene una enorme riqueza, y tenemos una alternativa para convertirla en el principal motor económico del país, sacando al 42% de la población del riesgo de la pobreza y acabando con los problemas estructurales de paro”. La coalición va a defender en campaña la creación de 300 mil puestos de trabajo, elevando los salarios, “pero no a través del endeudamiento, sino de la reindustrialización y la creación de riqueza”.

Alex Plans, de Por Un Mundo Más Justo, ha subrayado la fuerzas de una coalición que ya apoyan más de 20 organizaciones sociales y políticas y que esperan que se amplíe en los próximos días: “La coalición vamos a defender el cierre controlado de los CIEs y la redistribución de los recursos para que Andalucía pueda atender y acoger a las personas migrantes”. El portavoz de M+J cree que la apuesta de Recortes Cero para redistribuir la riqueza puede hacer emerger una gran cantidad de recursos para “elevar notablemente las condiciones de vida de la mayoría”.

Esteban Cabal, portavoz de Los Verdes – Grupo Verde, ha explicado algunos de los ejes de lo que será el programa electoral basados en la economía verde y las políticas ecológicas.

Nuria Suárez ha concluido la rueda de prensa señalando dos aspectos que diferencian notablemente a esta coalición del resto, “vamos a defender, por una parte, la unidad y la solidaridad del pueblo trabajador, frente a los Puigdemont y las políticas de división y enfrentamiento, y por otra, el cumplimiento de las condiciones del referéndum de la OTAN, lo que implica de la retirada de las bases militares del territorio andaluz”.