Julián Torres: “AENA no será la causa por la que Iberia deje de operar ese vuelo en Granada”

El director del Aeropuerto de Granada, Julián Torres Santos-Olmos, se muestra muy optimista con el futuro, aún en el aire, de la conexión aérea directa Granada-Madrid de las 7:00 horas. Desde que la compañía anunciase su intención -visible en sus reservas a partir del 31 de marzo- de no continuar ofertando en el aeródromo granadino el vuelo regular de las 7:00 horas con la capital de España y el de vuelta, a las 21.50 horas, las administraciones de la provincia (Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento) y AENA empezaron a trabajar desde el minuto uno para alcanzar con la compañía un acuerdo para mantener este horario, o muy similar, operativo.

Y las conversaciones están en su punto más álgido toda vez que la compañía pidiese formalmente a AENA adelantar una hora antes la apertura del aeropuerto para adelantar dicho vuelo.

La Mesa por el Aeropuerto abordó esta petición el pasado lunes, pero las instituciones, en especial el Ayuntamiento de Granada y la Diputación, también han mantenido reuniones, lejos de los focos, con la compañía desde que lanzara su misiva.

Según detalla Torres a GranadaDigital, AENA está en estos momentos estudiando el impacto económico que esta medida supondría. “Se está sopesando y hay una relación directa con Iberia. Tenemos que ajustar las necesidades que tiene Iberia a las facilidades que podemos darle desde el aeropuerto”, añade el director, aunque admite que no es un tema baladí porque “no solo depende de AENA; hay muchas empresas que trabajan en este aeropuerto y también hay que tener en cuenta la operatividad de cara a la navegación aérea. “Todo ese esfuerzo conlleva un importe económico importante”, apostilla.

“Y hay una cosa muy importante que no podemos pasar por alto y es que Iberia, dada su petición de ampliación de horario operativo del aeropuerto, se tiene que comprometer de alguna manera de mantener esa ruta en el tiempo. No podemos poner en marcha un cambio tan drástico en condiciones laborales y de operaciones y que dentro de unas semanas reculen y nos digan que el vuelo no se puede mantener”, expone el director del aeropuerto.

“Yo soy muy optimista”, reitera el director. “Estoy muy seguro de que va a ver un punto de encuentro entre Iberia y Aena, y nosotros no seremos la causa por la que Iberia deje de operar ese vuelo en Granada”, ha manifestado a este medio el director, que asegura ser un usuario habitual del vuelo más madrugador hacia Madrid. “La compañía tiene interés en quedarse, pero hay que buscar el punto de encuentro”, asegura, aunque no tiene porqué ser el que está ahora sobre la mesa y el acercamiento puede derivar en otras opciones que favorezcan a la compañía y a AENA.

“La propia compañía sabe que a la petición que ha lanzado apenas hace una semana no le podemos dar un sí para que el 31 de marzo siga operando el vuelo porque mínimo estamos hablando de dos meses. Solo desde el punto de vista laboral, hay un periodo previo de consultas y de acuerdo y, cuando se alcanza, la medida también requiere un periodo para implantarse, mínimos 15 días…”, matiza el director, quien apunta que “hubiese sido bueno que Iberia hubiera lanzado su petición un poco antes, y ellos lo reconocen”.

Respecto a la información de que Iberia podría pedir una compensación económica -lo que viene siendo una subvención – si decide reestablecer este horario, el director de AENA, que no tiene competencia en este sentido, reitera que “desconoce los términos” y que es una cuestión “entre la compañía y la administración pública”, aunque en este sentido la Mesa del Aeropuerto reunida recordó que en ningún caso se pagarán subvenciones a las compañías para establecer vuelos en el García Lorca, ya que “conculcarían los principios de la legislación española y las directivas europeas de libre competencia”.