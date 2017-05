Juanma Moreno: “Cuando sea presidente andaluz, Granada será líder en Andalucía”

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha participado a primera hora de la mañana en el XIV Congreso Provincial del Partido Popular de Granada. Moreno hacía su llegada al plenario ubicado en el Palacio de Deportes en torno a las 10:30, junto al único candidato a presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez.

Inmediatamente, Juanma Moreno subió al estrado para intervenir, ya que seguidamente se debía marchar a Málaga, donde también se está celebrando el Congreso Provincial del Partido Popular. Andrea Levy se sumaba al congreso minutos después.

Moreno elogió a la propia Levy y a Sebastián Pérez, al que dio ánimo para seguir luchando por gobernar en el Ayuntamiento de Granada y la Diputación. “Sebastián, contigo, el partido ha tenido una importante mejora. Eso se ha demostrado a lo largo de los años con diferentes elecciones generales, en las que la provincia de Granada se ha pintado de azul. Tienes todo lo que debe tener un dirigente político. Tienes experiencia y pasión, y te he visto siempre poner a Granada en el sitio que le corresponde, siempre Granada por delante del interés particular”.

Asimismo, Juanma Moreno criticó la gestión del PSOE en Andalucía y, en particular, la gestión del gobierno andaluz en la provincia de Granada: “El modelo socialista no ha sido capaz de ver que Granada tiene potencialidad y futuro y, por lo tanto, hay que apostar por ello. Han debilitado la riqueza de Granada. Todavía me pregunto cómo se puede hacer una gestión tan nefasta como la que está haciendo la Junta de Andalucía”

El presidente popular andaluz fue citando diferentes casos en los que, a su juicio, no se está sacando el máximo provecho como la gestión de Sierra Nevada, la Alhambra, la polémica con la fusión hospitalaria o el reciente debate en torno a la ubicación de las secciones de lo penal del TSJA. “Granada es la capital de la conciencia social de Andalucía. Nadie como Granada se moviliza tanto para defender sus intereses”.

Juanma Moreno se mostró ambicioso y seguro de sus posibilidades para alcanzar el gobierno andaluz. “Voy a ser el presidente del gobierno de Andalucía. Con el apoyo de todos vosotros y de muchos andaluces. En el momento de que sea presidente del gobierno de Andalucía, Granada va a ocupar su sitio, va a ser líder de Andalucía, va a tener el protagonismo que necesita la ciudad y su gente. Vamos a cambiar este gobierno que maltrata a los andaluces. Cuando sea presidente lo primero que voy a hacer es quitar el impuesto de sucesiones en Andalucía”

También se acordó de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a la que afeó que esté centrada en las primarias para ser representante nacional del PSOE “No se puede estar viajando por toda España y centrándose en España cuando hay tantos millones de parados y problemas en Andalucía”.

Por último, afirmó estar orgulloso de todos los militantes y miembros del PP de Granada: “Quiero a Granada. Sueño con una Granada con más potencial, más prosperidad, más riqueza… pero ese sueño tenemos que compartirlo con todos los ciudadanos de Granada. Por eso, en este Congreso Provincial pido a mis compañeros que sigan apoyando esta idea, que sigan trabajando sin descanso para lograr este sueño, que nos volquemos como en otra ocasiones. Estoy muy orgulloso de todos el PP de Granada. Podemos conseguirlo”.