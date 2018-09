Juan Pinilla cierra el ciclo ‘Poesía en el Jardín’ en la Casa de los Tiros

El cantaor Juan Pinilla participará hoy a partir de las 21 horas en la Casa de los Tiros en la última jornada del ciclo ‘Poesía en el Jardín’, donde contará con el acompañamiento musical de Francisco Manuel Díaz.

La Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras (CAL), y el Ateneo de Granada promueven por octavo año consecutivo este evento literario donde los versos y rimas son los protagonistas de los martes de septiembre.

El programa, que arrancó con la poeta Isabel Motos, continuó con José Antonio Mesa Toré y Aurora Luque y finalizará con el cantaor Juan Pinilla, reúne a jóvenes promesas y a autores ya consagrados, que desgranan su creación lírica con la participación de músicos o cantantes, lo que confiere a la actividad un doble retorno poético y musical.

El ciclo ha sido galardonado por la Federación de Ateneos de Andalucía, con el Accésit al Premio Ateneo y Cultura en la edición de este año, un premio que será entregado en la Reunión Anual que se celebrará en Dos Hermanas (Sevilla) el próximo día 6 de octubre.

Desde la Junta Directiva del colectivo granadino felicitan al coordinador del ciclo de ‘Poesía en el Jardín’, Álvaro Salvador, “por tan merecido galardón, que no hace sino reconocer la calidad del ciclo y los méritos propios de su artífice”. La felicitación es extensible al propio Ateneo y sus socios, y también al Centro Andaluz de las Letras y a la Casa de los Tiros y a todo su personal.

Cantaor comprometido

Hijo Predilecto de la provincia de Granada desde 2016, el cantaor de Huétor Tájar Juan Pinilla ha sido reconocido con múltiples galardones en virtud de una trayectoria artística marcada por un flamenco comprometido que reivindica las raíces más profundas del duende y su vinculación ancestral con la cultura popular.

Nominado a los Premios Grammy Latinos 2014 en la categoría de mejor disco de flamenco, ha recibido el premio Periodismo y Comunicación de la Federación Andaluza de Comunidades en Barcelona. Sin embargo, fue el logro de la Lámpara Minera en 2007 en el concurso del Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión (Murcia) lo que serviría de plataforma para el conocimiento y la difusión de su arte.

Ha sido primer premio Concurso de Los Montes en Íllora (Granada), Primer premio por Granainas Ciudad de Granada, Primer premio al mejor cantaor de Antequera (Málaga), Primer premio ‘Resto de Cantes Mineros’ en el Festival Internacional de las Minas de La Unión en 2003, 2005 y 2006 y Primer premio Cante por Cartagenas en este mismo evento en 2005, entre otros.

Entre su producción cuenta con ‘Lámpara Minera Volumen 3’, ‘The songs of the outcast’, ‘Las voces que no callaron’, ‘La copla popular andaluza en Gerald Brenan’ o ‘Jugar con Fuego’, junto al poeta Fernando Valverde.