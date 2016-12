Jóvenes granadinos desarrollan una web para ayudar a niños con Trastorno de Déficit de Atención

La suya es una de esas historias raras, de las que no se suelen dar y mucho menos en estos tiempos. El granadino Ángel Costela es uno de los jóvenes que tuvieron que exiliarse a Alemania para conseguir un empleo en su campo: la informática. En su caso, no tuvo demasiados problemas a la hora de fichar por una empresa pero a diferencia de otros muchos colegas de profesión, tras un tiempo trabajando en el país bávaro decidió volver a Granada para desarrollar su talento. Ahora, junto con Cristina Luna, una educadora social que también estudió en la UGR, han decidido crear una Click and Teach, una página web que pretende ayudar a pequeños con Trastorno de Déficit de Atención -TDAH-. La plataforma ya está muy avanzada y, por lo pronto, ha conseguido captar la atención de los responsables de la Fundación Telefónica, que la han seleccionado para la fase final de su concurso ‘Think Big Jóvenes’.

CUANDO LA TECNOLOGÍA Y LA EDUCACIÓN SE CONOCIERON

Click and Teach vendrá a ser un punto de encuentro para familias con menores que sufren de TDAH; un gabinete de consultas que pondrá a expertos en la materia -educadores y pedagogos principalmente- en contacto con las familias; tal vez, en un futuro, Click and Teach incluso pueda evolucionar para dar servicio no sólo a menores con TDAH sino a pequeños con otras patologías. “La idea es expandir la plataforma, hacerla versátil para que pueda ser útil a cuanta más gente mejor”, explica Ángel Costela, que lleva trabajando en el proyecto desde julio.

Así, en Click and Teach las familias podrán compartir sus dudas, poner en común experiencias y hacérselas llegar a profesionales a los que, de otra manera, no podrían llegar. Y por su parte, los profesionales podrán entrar en contacto con todo tipo de casos, una ventaja a la que se le sumará otras tantas, como explica Luna: “hemos planteado un sistema de gratificaciones, desde darse a conocer hasta publicitar congresos, charlas o conferencias. Además, será bueno para el currículo de los participantes”.

Cristina Luna y Ángel Costela, junto con otros dos compañeros que actualmente trabajan en Barcelona, esperan que su idea ayude no sólo a las familias y a los profesionales, sino también al resto de desarrolladores de aplicaciones educativas. Ellos pretenden que las Tecnologías de la Información – las TIC que en Granada comienzan a tener tanto tirón- se encuentren con la comunidad educativa para sumar esfuerzos y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

EL CONCURSO

El proyecto granadino compite actualmente con otros a nivel nacional en ‘Think Big Jóvenes’, un concurso promovido por la Fundación Telefónica que pretende dar la oportunidad a jóvenes de entre 15 y 26 años que tengan ideas diferentes, “que promuevan un cambio positivo en la comunidad”, según reza en la web del evento.

Un comparador de precios de supermercados, una App para controlar la salud o una web para organizar viajes virtuales son algunos de los proyectos que compiten con Click And Teach, a la que se puede votar desde la web de la fundación telefónica.