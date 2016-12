Josep Pons, nombrado director honorífico de la OCG por el consejo rector del consorcio ‘Granada para la música’

El consejo rector del consorcio ‘Granada para la música’, en reunión mantenida este jueves por la mañana en el Ayuntamiento, ha resuelto nombrar a Josep Pons director honorífico de la OCG, “en reconocimiento a sus méritos artísticos y a la encomiable labor desarrollada durante diez temporadas, entre 1994 y 2004, como director titular y artístico de la orquesta”.

Al término de la sesión, la concejala de Cultura, María Leyva, ha subrayado que “el acuerdo se produce por unanimidad de los integrantes del consejo y responde a la dilatada carrera profesional del maestro, pero sobre todo y sin duda, a su labor al frente de la OCG”.

En este sentido, la edil ha destacado que el trabajo de Josep Pons y “su labor al frente de la orquesta trajo consigo, entre otros logros, el aumento de público en la sala del Auditorio Manuel de Falla, una fuerte implicación de la Orquesta en el tejido cultural de la Ciudad, así como un acercamiento de su actividad a grupos de población y sectores de la sociedad no habituales en su sala” y, en este sentido, “se crearon ciclos como Música en los barrios de Granada, Fiesta con la OCG, etc”.

Leyva ha añadido que “la labor del maestro situó a la orquesta en un privilegiado plano internacional con numerosas giras a países como Alemania, Francia, Bélgica, Austria entre otros, y un plan de grabaciones -con el sello discográfico Harmonia Mundi France- que conllevaron prestigiosos premios internacionales”.

Nacido en Puig-Reig (Barcelona), Josep Pons está considerado como uno de los directores españoles más representativos del momento. Director Titular y Artístico de la Orquesta Nacional de España, ha sido protagonista en dos de los proyectos musicales más interesantes acontecidos recientemente en el panorama nacional: la Orquesta de Cambra Teatre Lliure y la Orquesta Ciudad de Granada. Es además Principal Director Asociado del Gran Teatro del Liceo y fue Director Musical Ejecutivo de las Ceremonias Olímpicas de Barcelona 92.

Paralelamente a su actividad como titular, Josep Pons ha sido continuamente invitado por orquestas internacionales, habiendo dirigido durante los últimos meses a la Orquesta Sinfónica Gotemburgo, Orquesta Nacional de Francia, Orquesta de Cámara de Radio Holanda, Orquesta de la Radio de Frankfurt y a la Tokyo City Philharmonic. Compromisos inmediatos incluyen debutes con la Royal Flemish Philharmonic, Orquesta Sinfónica de Malmö, Orchestre de Paris, Royal Stockholm Philharmonic y Melbourne Symphony. Además, dirigirá de nuevo a las Filarmónicas de Radio France y Rotterdam, la Orquesta de Cámara de Lausanne y a la Deutsche Kammerphilarmonie Bremen.

Desde 1995 ha dirigido numerosas producciones operísticas: II barbiere di Siviglia, The Light House, La voixhumaine, Theturn of thescrew, Orfeo, Pepita Jiménez, Atlántida, La vida breve, Alahor in Granata, La flauta mágica, Oedipus Rex… En el Liceo ha protagonizado los estrenos de D.Q. (Turina – Fura delsBaus) y La Fatucchiera (Cuyàs).

En el campo discográfico goza de gran prestigio por la cantidad y calidad de sus grabaciones (Diapasond.Or, Choc de la Musique, CD Compact Awards, Tèlèrama, ffff, Grand Prix du Disque de la Academie Charles Cross, etc.). En la edición 1996 de los Cannes Classical Awards obtuvo el Premio de los Editores por la grabación de Pepita Jiménez. Entre sus grabaciones más recientes, junto a la Orquesta Ciudad de Granada, se encuentran un CD dedicado a Ginastera y otro a la música de Nino Rota.

Numerosas distinciones, entre las que destaca el Premio Nacional de Música 1999 (Ministerio de Cultura), dan crédito a su ya dilatada carrera.

Josep Pons ha llegado a ser Director Titular y Artístico de la Orquesta Nacional de España, entre 2003 y 2012; y ha sido nombrado Director Musical del Gran Teatro del Liceo en Septiembre de 2012. El maestro Josep Pons fue director titular y artístico de la OCG durante diez temporadas, desde la 1994-1995 hasta la 2003-2004.