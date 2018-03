Joselu: “Todo ha quedado en un susto”

La derrota del Granada CF llegó con susto incluido. Sobre el minuto 70 de partido, Joselu conducía el balón hacia la portería defendida por Alfonso Herrero cuando Christian Fernández le propinó un golpe con el codo que le ha obligado a salir del campo en camilla.

Todas las alarmas han saltado al ver al delantero onubense salir del terreno de juego, aunque ya Oltra, en sala de prensa, ha señalado que “está bien, pero cuando recibes un golpe en la zona de la cabeza y pierdes algo de visión, lo mejor es que te hagan pruebas”. Tras abandonar el terreno de juego, Joselu ha sido trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias, donde le han realizado un tac cervical y craneal.

#RealOviedoGranada @realoviedo. No quiero jugadores así en el Real Oviedo, no me representan. Espero que no sea nada lo de Joselu. pic.twitter.com/fQfri7hHAw

