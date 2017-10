Joselu lidera la victoria del Granada CF ante el Real Oviedo (2-0)

El partido entre Granada CF y Real Oviedo se presentaba eléctrico y así fue nada más comenzar. Algunos aficionados no se habían sentado en sus butacas cuando un cortocircuito estalló en el área de Sánchez. Entre Baena, Christian y Joselu se cruzaron en la trayectoria de un saque de esquina que acabó siento el 1-0. El gol fue concedido finalmente al delantero del Granada.

Y como no, apretó el Real Oviedo. Era el quinto partido consecutivo encajando y el orgullo hizo que el campo se inclinara hacia la portería de Javi Varas. Toché estuvo a punto de sorprender al portero granadinista, que tuvo que estirarse con esmero ante el cabezazo. Los carbayones dominaron el ataque durante la primera media hora y la pareja de baile que debutaba esa tarde dio la talla. Saunier y Chico Flores no desentonaron en sus pasos sobre el verde. Incluso el gaditano se animaba a participar en las jugadas de ataque. La última incorporación en las final nazaríes no pecó de prudente en la tarde del sábado.

La primera parte avanzaba y el voltaje del encuentro disminuía. El Real Oviedo le ponía ímpetu, pero el peligro tampoco era por lo que resaltaba. El Granada CF llegaba con relativa facilidad a la portería contraria, pero tampoco despertaba el miedo azul. El partido se encapotó como el cielo de Los Cármenes.

El comienzo del segundo tiempo fue un calco del primero. El Granada aprovechó los primeros minutos para sumar otro tanto en el marcador. Víctor Díaz busco a Baena para que se diera la vuelta. Joselu tuvo tiempo para pensar y pensar antes de tirar el desmarque que le permitió empujar la bola al fondo de la red del equipo de Anquela. Era el 2-0. El de Cartaya lo celebró con rabia ante una acción de gran visión del capitán rojiblanco.

El Granada CF se soltó la melena

Con el 2-0 en el electrónico de Los Cármenes, el equipo de Oltra comenzó a jugar de forma desahogada. Se sentía cómodo en casa con el resultado a favor. Una confianza que hizo fallar lo que ya cantaba la grada. Machís desbordó a la zaga del Real Oviedo y se la dejó a Espinosa para que la mandara fuera de cabeza.

El goleador de la tarde, Joselu, se retiró y Rey Manaj volvió a disfrutar de una oportunidad en un partido que ya parecía sentenciado a falta de veinte minutos. El albanés estuvo a punto de llegar con la punta del pie a un balón que le puso Pedro.

Machís tuvo un par de ocasiones más, e incluso le dio al palo cuando pudo cederla a Manaj. El Granada salvó el partido con creces y para el aficionado granadinista, fue una tarde perfecta. De todos modos, el eléctrico partido que se esperaba en Los Cármenes no fue de alto voltaje.

La negra de los azules

Los carbayones nunca han ganado en feudo nazarí. Ni en Primera, ni en Segunda, ni en Copa del Rey. Quince citas han tenido lugar ya en Los Cármenes, con cuatro empates y once victorias granadinistas. Anquela no fue capaz de darle un giro a la historia en la que un día fue su casa.