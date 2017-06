José Medina: la fusión granadina de rap, jazz y flamenco

La música es un arte sin límites y si creen que todo está escrito, no conocen a un granadino que se ha propuesto revolucionar todo lo que tiene a su alcance. José Medina (24 años) visita la sede de Granada Digital para hablar de su primer disco, el cual promete no dejar indiferente a nadie. Nuestro protagonista no necesita grandes medios, ya que todo lo suple con creatividad, pasión, originalidad y muchísimas ganas de trabajar y dar guerra en este mundillo.

José Medina es un artista de Maracena (Granada) que sacó a finales de abril su primer disco, titulado ‘Comienzo’, el cual ya se puede escuchar en YouTube. Este álbum responde a un único criterio: la pureza de la música. Las ocho canciones que componen el trabajo mezclan todo tipo de géneros musicales, obteniendo una fusión entre estilos tan aparentemente lejanos como el rap, el flamenco o el jazz. Precisamente, esta posible ignorancia ante la música es algo que nuestro protagonista intenta desechar: “Verdaderamente, la música, conforme más la escuchas, descubres que forma una especie de esfera, en la que es muy difícil que un estilo no se toque con otro. El jazz es super rapeable y al final es una cuestión de estudiarlo. El flamenco tiene mucho de música árabe, de jazz… Y así con todos los estilos”.

INICIOS

Para llegar a este punto, la historia de José Medina comenzó cuando aún era un niño en el instituto, donde ya escribía sus primeras letras. “Mis inicios en el rap fueron en el instituto. Ya escribía cosillas, pero nunca les daba salida. Con 15 años conocí a un chaval en el instituto que rapeaba y empecé a engancharme más raíz de eso. Escribía y tal pero no me lo tomaba en serio”.

La pasión de Medina a la hora de hablar de su instrumento conquista a cualquiera. El saxofón acompaña a este granadino a todos los lugares. Forman un único ser: “Al cumplir 21 años me compré un saxo y me cambió la vida totalmente. Estaba estudiando mi carrera, soy maestro de música, y esto me cambió las expectativas de todo. Empecé a tocar como un cabroncete y hasta ahora”.

Medina se confiesa como un seguidor absoluto de la música negra y, en concreto, del jazz y Miles Davis, lo que provocó su curiosidad por el saxo: “Me compré un saxo porque me gustaba muchísimo el jazz y quería probar. En un año estaba tocando con músicos profesionales. Empecé en una banda de Semana Santa, estuve tocando en un grupo de rock, también tocaba en la noche… de todo, desde cumpleaños a exposiciones de arte.

BARCELONA: LA INSPIRACIÓN

José quería progresar por lo que decidió marcharse a Barcelona: “Me fui a buscar la vida en Barcelona y ahí empecé a escribir y estudiar seriamente. Me entraron muchas ganas porque estando en Barcelona, currando en cosas que no te gustan… pues o apretaba o apretaba. Todo comenzó ahí”.

Barcelona significó ser un reto para José y también una de las claves en su inspiración para escribir y sacar este disco: “Soy de Maracena, un pueblo pequeño. Meterme en una ciudad como Barcelona, con tres millones de habitantes, cuando nunca me había ido a buscarme la vida sin tener nada. Pasas de estar en casa de tus padres a irte solo a una ciudad… eso es bastante fuerte, cuando eso lo filtras y lo llevas al papel, te salen un montón de cosas”.

“Las letras me salen en todos los sitios y todos los momentos. Fue un proceso desde antes de irme de casa hasta que volví”, detalla José sobre ‘Comienzo’ y, además, añade: “Ahora, cada vez escribo más mirándome dentro. Cuando era más crío, era más ególatra. Pero conforme pasan los años te das cuenta de que eres un humano más. Si estás jodido, estás jodido, y eso es lo que intento decir en mis letras”.

BANDA

José Medina vive la música como una pasión inherente a él. Lo asume y lo acepta. Todas las vivencias de Medina se unieron en este disco. Sus inicios en el rap, su pasión por el jazz y su experiencia más vital. El pasado 6 de mayo, José y su banda, Experimental Trio, presentaron el disco, ‘Comienzo’, en un concierto en Maracena, una actuación como colofón final a un duro esfuerzo.

José Medina reconoce en su entrevista con Granada Digital que ahora experimentarán una fase de ‘stand by’ para ver cómo reacciona el público a este trabajo después de tres meses sin parar para que saliera a la luz: “Estamos mirando bolos y tal. Después de verano le vamos a dar mucha caña”.

Medina reconoce que la banda es clave para los directos de su disco. “Si mi disco lo hago con un Dj, pierde calidad”. Así, son tres las personas que acompañan al maracenero en esta aventura. Ellos son Borja Rabasco, con el bajo eléctrico, Valter Neto, con la guitarra eléctrica, y Óscar Jiménez, al mando de la percusión. “Cuando tenía escritas las canciones, comencé a buscar gente para montar la banda. A todos les gustó un montón el disco y empezamos a trabajar fuerte hace unos tres meses. Todos aportan estilos distintos, nos escuchamos mucho los unos a los otros. Esa es la clave. Los músicos tenemos que saber escuchar y adaptarnos”, explica José Medina.

EL DISCO: TODO CON UN MICRO

Si algo hay que destacar por encima de todo en este disco es, en palabra de José Medina, que “todo se ha grabado con un mismo micro. Esa es la peculiaridad más grande del disco. El violín, la guitarra española, el saxo, las palmas… todo con un mismo micro. Si el disco algún día llega a petar ese es el dato más curioso que tiene”. En este sentido, Medina añade: “Lo hemos grabado por pistas. El que lo ha montado es el DJ Saky, que es una máquina. Él lo ha grabado y lo ha montado entero. Los medios son esos. No tenemos un estudio profesional pero el trabajo lo suple”.

Tal y como hemos indicado anteriormente, ‘Comienzo’ está compuesto por ocho temas, todos con colaboraciones de diferentes músicos como Rogelio Aranda, Oussama Samsaoui, Khime o Lucía Esc. Aunque todas las canciones son especiales para José Medina, el granadino reconoce tener un gran cariño al tema de ‘No se te vaya a ocurrir’, de aires flamencos y en el que colabora José García.

FUTURO

Medina no para y ya piensa en lo que viene. “Ya estoy escribiendo el segundo disco. Lo tengo medio escrito. Es super personal también, cosas que te pasan, cosas que tienes cerca…”. Respecto a si también valorará introducir diferentes estilos musicales, Medina se deja llevar a todo lo que tiene a su alcance: “Llega un momento que no sé ni lo que voy a hacer. Ves el espectro musical tan amplio y no sabes qué vas a hacer. No me gusta seguir un patrón concreto, si creo que el tema que he escrito le pega algo más electrónico, por ejemplo, lo voy a hacer”.

A los pocos días de visitar Granada Digital, el artista maracenero volaba hacia el País Vasco, donde volverá a vivir ese proceso existencial de buscarse la vida sin tener nada, reciclándolo todo como mejor sabe: creando música.

