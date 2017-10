José Entrena: “Me voy a esforzar para que el PSOE recupere la hegemonía política en todas elecciones”

En dos semanas, José Entrena tendrá que compatibilizar, de forma oficial, sus dos cargos en la provincia. El presidente de la Diputación de Granada consiguió el pasado 1 de este mes recoger el testigo de la secretaría provincial del PSOE , tras ganar, de forma muy reñida, el ‘duelo’ en la recogida de avales y votos con su compañero de partido, Noel López, el actual alcalde de Maracena. Se impuso con el 51,4% de los votos frente al 48,6% de Noel López.

Granada Digital conversa con Entrena para conocer los objetivos de su programa y sobre otros asuntos del partido que ahora liderará.

P. ¿Qué 3 objetivos a corto plazo plantea dentro del partido como nuevo secretario provincial?

R. Lo primero es conformar una ejecutiva integradora, intergeneracional, feminista y con todas las comarcas bien representadas, y una vez establecida, tiene que empezar a trabajar inmediatamente en un plan de fortalecimiento y dinamización de agrupaciones locales, especialmente las más pequeñas, para comenzar en escasos meses con la planificación estratégica de las elecciones locales.

P.¿Y qué 3 a largo plazo?

R. En el horizonte tengo conseguir más gobiernos locales para el PSOE. Ya gobernamos para el 75% de las personas de esta provincia y eso, por supuesto, responde a un enorme y buen trabajo orgánico que voy a mejorar.

Después, me voy a esforzar para que el PSOE recupere la hegemonía política en todas elecciones. No nos han ganado en demasiadas ocasiones, pero como ya dije durante la campaña, cuando me presento es para ganar y quiero que este partido no vuelva a perder unas elecciones de ningún ámbito.

Y finalmente, el más a largo plazo pasa por sacar a la provincia del vagón de cola en asuntos como desempleo, infraestructuras… Los grandes temas provinciales que obstaculizan el enorme potencial para el desarrollo que tiene nuestra tierra.

P. ¿Cómo va a reforzar la influencia del partido en la provincia?

R. Aportando ideas y soluciones, y ofreciendo diálogo para las mismas al resto de partidos, agentes económicos y al movimiento asociativo provincial. La gente nos espera en los problemas reales de la provincia y es ahí donde vamos a estar.

P. ¿Qué diferencia va a notar la militancia entre Teresa Jiménez y usted?

El 39 Congreso Federal ha marcado un antes y un después en nuestro partido. Ahora, la militancia quiere y debe tener un papel central en la toma de decisiones del partido. Hemos establecido mecanismos de participación muy interesantes como son las primarias o la elección directa de los comités que estamos echando a rodar, y que dibujan un nuevo escenario muy prometedor.

P. ¿Tiene intención de implantar primarias para las candidaturas a cargos públicos?

R. Buscaremos fórmulas para mejorar la participación (primarias, listas abiertas…) en todos los ámbitos que sea necesario, cargos públicos incluidos, pero siempre, dentro de nuestros estatutos y de acuerdo a las resoluciones de los órganos regionales y federales. En un partido la unidad de acción es fundamental, no podemos inventarnos el PSOE en cada provincia.

P. ¿Cómo piensa compatibilizar, a partir del 21, sus dos cargos?

R. Con normalidad y ración doble de trabajo, como hacen mis compañeros y mi compañera de Cádiz, Jaén, Córdoba y Huelva, por poner ejemplos en Andalucía. Cuatro ejemplos de indudable éxito.

P. ¿Cómo va a luchar para la consecución de las grandes apuestas para la provincia de Granada en los próximos años, tales como la llegada del AVE, la candidatura a laCapital Cultural Europea, la segunda circunvalación…?

R. Con mucho diálogo y buscando siempre el consenso político y ciudadano, y también ejerciendo la influencia y presión suficientes para que no se eternicen las soluciones a los grandes temas de interés provincial. Lo hemos hecho antes, tenemos un aeropuerto que crece al 15% anual gracias a un acuerdo muy complejo y entre muchas partes. Ese es el modelo.

P. En unas elecciones tan reñidas, ¿cómo va a trabajar para lograr la unidad de un partido que da la sensación de estar dividido?

R. Ya lo estoy haciendo. Estoy conformando un equipo integrador de todas las sensibilidades y matices del partido y, sobretodo, dispuesto a desarrollar el programa de gobierno que aprobemos el próximo 21 de octubre en nuestro congreso. En este partido no sobra nadie… Los socialistas estamos todos a una tras el secretario o la secretaria general. No es casualidad que llevemos 138 años trabajando por y para la gente.