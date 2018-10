José Antonio Martínez: “Afrontamos este partido como la mejor oportunidad para mostrar nuestra mejor versión”

El buen momento que atraviesa el Granada CF no ha levantado los pies de José Antonio Martínez del suelo. El central del conjunto rojiblanco ha asegurado en rueda de prensa que “ni siquiera se pasa por la cabeza pensar un posible ascenso a estas alturas de temporada”, algo que “sería un error”, tal y como ha declarado.

El de La Palma del Condado ha explicado que “lo que nos ha traído hasta aquí es el trabajo y es la línea que tenemos ahora mismo en la cabeza”, tras lo que ha destacado que “quizás suena a tópico, pero sinceramente no he escuchado a ningún compañero hablar del ascenso todavía”. Asegura que “buscamos dar el cien por cien en cada partido”, sin pensar más allá, aunque no niega que “ahora mismo la dinámica es buena”.