Jorge Abarca presenta su última “batalla deportiva”

“Es el reto más difícil que me he propuesto, no por la dureza sino por la situación física en la que me encuentro”. Jorge Abarca, ejemplo de superación y lucha contra la ELA, ha presentado su último reto deportivo por esta causa, que comenzará el próximo mes de julio. Jorge fue diagnosticado en 2013 y desde entonces no ha parado de luchar por darle visibilidad y recaudar fondos para la investigación de esta dolencia.

“Es casi imposible lo que me he propuesto”, pero, ¿qué es imposible? Para saber que algo es imposible hay que intentarlo, decía Jorge. “Vivir con ELA es muy duro y muy difícil”. El granadino asegura que intenta no tener recuerdos del pasado porque volver a ellos es muy difícil, pero lo es aun más saber el proceso que va a sufrir. “Quiero sentir por última vez lo que siento cuando me subo a mi cucaracha, es el único sitio donde soy libre haciendo algo yo solo, y sentir por última vez esas ganas de vivir merecerá la pena”.

Después de unas palabras cargadas de emotividad, Jorge presentó su próximo reto. Un reto en el que va a subir algunos de los puertos más importantes de la Vuelta a España y el Tour de Francia a partir de julio.

Comenzará en Almería, donde ascenderá al Calar Alto y el fin de semana siguiente ascenderá a la Pandora, en Jaén. En la segunda quincena de julio pondrá rumbo al norte de España, parando en Madrid para hacer la Bola del Mundo. Posteriormente, en Asturias ascenderá a uno de los puertos más duros de la península, el Angliru y a los lagos de Covadonga.

Después dejará España para desplazarse a los Pirineos franceses para subir el Tourmalet, el Aubisque y el andorrano Coll de la Gallina. Dejará tierras francesas para volver a Barcelona, donde espera que muchas personas le acompañen en el ascenso a Montserrat.

De vuelta a casa Jorge dice que le gustaría “volver a donde empezó todo en 2015, en el Veleta”, ahí dejará de pedalear por la ELA y con cara de ilusión afirma que por intentarlo no va a ser.

Como es el último reto al que se enfrenta, Jorge recordó todos los que ha hecho hasta la fecha, que no han sido pocos. En 2015 ascendió al Veleta, como entrenamiento para el reto más importante que ha realizado, hacer el Camino de Santiago partiendo desde Granada, un total de 1.300 kilómetros que recorrió con su hermano. Luego recorrió los 400 kilómetros que separan Sanlúcar de Granada en tan solo cuatro etapas.

Ya en 2016 hizo un reto que pronto saldrá a la luz, grabado por las cámaras de Antena3. “Es uno de los más bonitos porque fue en la provincia de Granada”. Recorrimos el macizo central de Sierra Nevada, saltó en parapente y recorrió en catamarán la costa granadina.

En 2017 hizo el Camino de Santiago desde Francia, un total de 800 kilómetros, donde decidió que ya no estaba en condiciones de hacer más retos. “Pero la vida ha querido que vuelva a meterme en la carretera”. No solo por darle visibilidad y recaudar fondos para la investigación, sino por todos los mensajes de afectados llenos de ánimo y actitud al verle superarse continuamente.

Nace la Asociación Granadina de Afectados de ELA (AGRAELA)

En el mismo acto se ha presentado esta asociación, que pretende darle visibilidad y ayudar a los enfermos y sus familias. Sandra García, delegada del Gobierno recordó que desde las administraciones públicas se tiene el compromiso y la obligación de reconocer esta asociación como un ejemplo de buenas prácticas.

Por su parte, Marisa Mayorgas, fundadora y portavoz de la asociación manifestó que uno de los objetivos de AGRAELA es el de crear un modelo asistencial que llegue a todos los rincones de la provincia, porque cree que Granada tiene la infraestructura necesaria para ello y ser un ejemplo a nivel nacional en la lucha contra la ELA.