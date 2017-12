Javier Gurruchaga: “Granada es como meterse en otra galaxia en estos tiempos que corren tan grises y aburridos”

Hablar de Javier Gurruchaga es hacerlo de unos de los artistas con mayor y más variada trayectoria del panorama español. Su nombre empezó a sonar con fuerza siendo parte de la Orquesta Mondragón, grupo musical de referencia en los años 80 y conocedor de la ‘Movida Madrileña’ desde dentro; desde ‘Viaje con nosotros’ a ‘Corazón de neón’.

Sin dejar de lado las guitarras, Gurruchaga pronto comenzó a atreverse con otro géneros y variedades artísticas. Ha puesto voz a clásicos Disney como al ‘Maestro Raya’ en ‘Buscando a Nemo’, y ha dado momentos inolvidables a la televisión con su programa de entrevistas en clave humorística en el que ‘charló’ con un ‘pequeño’ Felipe González (entonces presidente de España) encarnado por el actor Hervé Timarché.

También guarda en su currículum dos nominaciones a los Premios Goya por su papel en ‘El rey pasmado’ y ‘Tirano Banderas’. Su polivalencia no se queda ahí y el próximo 30 de diciembre desembarca en Granada para protagonizar el musical ‘Merlín, la Leyenda’. Conoce la ciudad y su cultura, pues se declara admirador de Washington Irving y seguidor “desde chaval de la voz de Miguel Ríos”.

Pregunta (P.):¿Qué relación tiene con la ciudad de Granada?

Es un sitio maravilloso, uno se enamora. Uno no sabe en qué época está. Granada es como meterse en otra galaxia en estos tiempo que corren tan grises, tan politizados y aburridos. No sabes si estás en el siglo XIII, o en el XII o en el XXI. Me gusta la tierra y la disfruto.

(P.):¿Cuál es su primer recuerdo?

Mi primer recuerdo de Granada es en 1980, fui con la Orquesta Mondragón. Me cogí un catarro en la Alhambra impresionante, me enfrié y me agarré un trancazo. Pero también fue un momento fascinante y mágico, ya que había leído de joven ‘Cuentos de la Alhambra’ de Washington Irving.

(P.): ¿Alguna anécdota que confesar?

La última vez que visité la Alhambra lo hice con la hermana de John Lennon, Julia Baird. Nos invitaron a tocar al Cavern Club de Liverpool, le gustamos e hicimos después ‘Liverpool Suite’ (Orquesta Mondragón, 2013). Cuando pasamos por allí –en referencia a Granada– ese grupo de gente subimos a la Alhambra y le regalé a Julia ‘Cuentos de la Alhambra’. Fue fascinante.

‘MERLÍN, LA LEYENDA’

Gurruchaga llega esta vez a tierras nazaríes con una espada en ristre y mucha magia que contagiar con su voz. Se pone la túnica de Merlin –sin barba– pero con mucha ilusión tras cosechar buenas sensaciones en los primeros pases de este espectáculo.

(P.): ¿Qué se va a encontrar el espectador que acuda a ‘Merlín, la leyenda’?

Es un musical con trece canciones alrededor de la historia ya mítica de Merlin. Una historia que sirve pretexto para cantar un blues, un rock o una balada y pasárnoslo bien. Hay personajes típicos como Arturo o la Princesa Ginebra, pero es un musical abierto no tiene una profundidad intelectual.

(P.): ¿Cómo está reaccionando el público?

Lo han ido a ver chavales pequeños, padres… La verdad que ha ido muy bien. Cuando aplauden lo hacen entregados y uno se lleva una gran sorpresa. Se no ha cogido con mucho cariño, yo salgo a dar el último saludo y me siento como si fuera Pavarotti (bromea). Tiene una duración de hora y media y creo que se busca un público amplio como el que consigue ‘Disney Pixar’.

(P.): ¿Qué matices ha buscado aportar al personaje?

Le he querido dar un aire muy benévolo. Es un personaje con contradicciones pero tampoco vamos a decir que es bipolar (ríe). También hace números de magia, pero en alguna ocasión no han salido del todo bien. Al final no sé si soy Merlín o Papá Noel, pero por lo menos no me tengo que poner barba.

Esta obra llegará a la ciudad el próximo 30 de diciembre, tras pasar por diferentes puntos de la Comunidad Valenciana y obtener buena acogida de público. En el espectáculo participan 40 personajes que han creado un musical pensado para todas las edades. Entradas ya a la venta en redentradas.com, hay un 20% de descuento para las cien primeras.