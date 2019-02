IU llevará al Parlamento la situación de la vía de servicio de la A-92 a la altura de Chauchina

El parlamentario andaluz por Adelante Andalucía Granada, Jesús Fernández, y la Coordinadora Provincial de Izquierda Unida, Mª Carmen Pérez, han denunciado la “situación de abandono” de la vía de servicio paralela a la A-92 a su paso por los municipios de Chauchina y Cijuela.

Tal y como ha hecho hincapié Pérez “desde Izquierda Unida queremos evidenciar la falta de terminación y de señalización de uno de estos carriles. Un hecho que puede ocasionar en cualquier momento un accidente”.

De esta forma Fernández ha anunciado que “reivindicaremos y solicitaremos al Gobierno de la Junta de Andalucía que nos informe en qué situación se encuentra este carril anexo a la A92; si conoce la peligrosidad del mismo, y que nos explique cuáles son las actuaciones que están previstas llevar a cabo, si es que tienen algo previsto. Es decir, vamos a luchar para que la vía de servicio esté en condiciones y para que la Junta cumpla con lo que debe, mantener las carreteras en buen estado”.

Pérez ha recordado que “nos consta que el Gobierno saliente de Susana Díaz no tenía nada previsto. Además, en los últimos ocho años el gobierno socialista en el Ayuntamiento de Chauchina no ha hecho nada, situación que se puede ver en este polígono sin terminar. Desde Izquierda Unida hemos solicitado una auditoría para conocer las inversiones que se han realizado y las que están pendientes. Sin embargo, por el momento, no hemos tenido ningún tipo de respuesta”.

Por su parte, el parlamentario de Adelante Andalucía ha insistido en que “el estado en el que se encuentra la zona es lamentable. Año tras año la Junta de Andalucía no ha llevado a cabo ninguna limpieza del lugar, encontrándose los arcenes de la autovía llenos de arbustos y basura”.

“No sólo nos preocupa el estado de la calzada en general, sino que también nos preocupa el estrechamiento de la misma a la altura de las instalaciones de la empresa Bernet. Un punto en el que no hay iluminación o señalización”, ha reiterado la Coordinadora de Izquierda Unida.

Finalmente, tal y como ha apuntado el diputado de Adelante Andalucía, “vamos a presentar una serie de preguntas a la Consejería de Fomento para saber de primera mano cual es el plan que tiene la Junta con este tramo. Un tramo que es frecuentado por turismos y por agricultores”.