IU denuncia que las irregularidades en la gestión de TG7 le han costado a Granada casi un millón de euros

Publicidad

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada ha señalado la necesidad de que una comisión de investigación sobre TG7 “depure todas las responsabilidades legales, administrativas y políticas, por una gestión escandalosa que ha generado un pufo de casi un millón de euros en facturas extraordinarias, sin aclarar y sin ningún soporte económico, legal ni administrativo”. Para el portavoz municipal de la organización de izquierdas, Francisco Puentedura, “es fundamental que esta comisión de investigación aclare por qué el concejal responsable de la tele durante los años 2013 y 2015 (fechas en las que hacen referencia estas facturas) permitió todas estas irregularidades y por qué la anterior directora autorizó, según se señala en un informe, este tipo de gastos sin los mecanismo de control y fiscalización necesarios y sin un contrato público que los avale”.

En este sentido, además de la comisión de investigación, IU solicitará que en aplicación de la ley de transparencia se incoe un expediente contra el concejal responsable de la televisión municipal en esos años, Juan Antonio Fuentes (PP) que, en caso de que se determine su responsabilidad, puede acabar con su inhabilitación, así como un expediente informativo a la anterior directora de la televisión municipal “para que con todas las garantías legales den explicaciones de esta manera tan irregular de proceder que ha supuesto un gasto de casi un millón de euros de dinero público sin ningún tipo de control administrativo ni contrato público”, indica Puentedura, quien, además, pide “que las conclusiones de esta comisión de investigación se trasladen a Fiscalía en el caso en que se determine alguna posible ilegalidad”.

HECHOS MUY GRAVES

El concejal de Izquierda Unida señala “que existe un informe de Intervención Municipal y de la Asesoría Jurídica que indica hechos muy graves y es que estas facturas no tienen soporte legal ni administrativo”. “Facturas que hacen referencias a contrataciones extraordinarias y a dedo en la televisión, servicios especiales de Semana Santa por encima de los 100.000 euros, una reforma de plató que costó 60.000 euros, sin que se sepa que inversiones concretas se hicieron, el contrato de una presentadora por más de 3.000 euros al mes, etcétera. Gastos escandalosos que deben aclararse al detalle antes de aceptar ninguna de estas facturas, pues no están justificadas a pesar de tener la conformidad de los anteriores responsables técnicos y políticos de la televisión municipal”, ha indicado Puentedura.

INGRESOS DE LA TELEVISIÓN QUE NO PASARON POR EL AYUNTAMIENTO

Publicidad

Además, otro informe del Coordinador de Economía y Hacienda del Ayuntamiento señala que la empresa que hacía de productora de la Televisión Municipal, (CBM perteneciente al grupo Secuoya) “reconoce como abonos a cuenta más de 300.000 euros, sin que hayan pasado por la contabilidad municipal” un hecho “gravísimo” a juicio del edil de IU: “Se trata de dinero público que no sólo no ha pasado por la contabilidad municipal sino que, además, no ha tenido ningún tipo de control ni fiscalización y que se ha usado para pagar servicios extraordinarios cuyo origen y justificación no se conoce, lo cual puede suponer un hecho delictivo”. Para Puentedura, “los únicos ingresos posibles de la televisión municipal son los de publicidad, es decir, hay empresas que han pagado por publicidad sin que este dinero haya llegado al Ayuntamiento”, con lo cual queda por aclarar “cuánto se ha cobrado en publicidad en estos años y a dónde ha ido a parar este dinero que nunca ha llegado al Ayuntamiento”. “Es necesario aclarar todas estas irregularidades y depurar todas las responsabilidades caiga quien caiga”, ha asegurado el concejal de IU, quien pide al resto de grupo municipales “que apoyen la creación comisión de investigación para dar claridad a todo esto”.