IU critica que Ayuntamiento y Junta incumplan sus promesas para prevenir y limpiar pintadas en los barrios históricos

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado el incumplimiento de los compromisos del gobierno municipal de Paco Cuenca (PSOE) y de la Junta de Andalucía “para prevenir y limpiar las pintadas que deterioran los barrios históricos y monumentos del Albaicín, Sacromonte, Centro y Realejo”. De este modo el edil de la formación de izquierdas, Francisco Puentedura Anllo, recuerda como en el verano el gobierno municipal “aseguró que para septiembre estarían instaladas las cámaras de vigilancia en el Albaicín, en zonas sensibles como Arco de las Pesas, Puerta de Monaita, Palacio de Dar-Lahorra y Arco de Elvira” y además se comprometió “a poner en marcha una inversión de 200.000 euros para la limpieza de pintadas en 116 puntos del Albaicín, Sacromonte, Realejo y Sagrario Centro”.

Izquierda unida critica “que ninguno de estos compromisos se ha cumplido hasta la fecha”. Con respecto a las cámaras de vigilancia “la mesa de contratación se reunió el pasado 21 de septiembre y realizó una propuesta de adjudicación del contrato para la instalación de estas cámaras, con un coste de unos 60.000 euros, con lo cual está finalizado el proceso administrativo pero aún no se ha firmado el mismo ni se han iniciado los trabajos necesarios para su instalación, por lo que exigimos al gobierno municipal celeridad”, indica Puentedura. En referencia a la limpieza de pintadas “no se ha materializado ninguna inversión con los 200.000 euros prometidos, lo único que se ha hecho es poner a un grupo de contratados del programa de ayudas a la contratación (cuyos contratos apenas alcanzan los dos meses), a pintar casas, sin material ni personal suficiente, pero aquellas edificaciones con fachada de piedra u otro tipo de material, no entran dentro de esta programación porque requieren de un tratamiento más especializado que el Ayuntamiento ni ha puesto en marcha ni ha previsto como financiarlo”.

Arco de las Pesas y Puerta de Monaita

El concejal de Izquierda Unida recuerda que, en el verano, Cultura de la Junta prometió destinar 120.000 euros para limpiar dos Bienes de Interés Cultural (BIC) llenos de pintadas desde hace años como el Arco de las Pesas y la Puerta de Monaita. “Hasta ahora no se ha iniciado la licitación de ningún trabajo para ello, a pesar de que es su competencia, al tratarse de bienes declarado de interés cultural”. Con esta situación Izquierda Unida critica que el PSOE “tanto en el Ayuntamiento como en la Junta, son muy dados a prometer, hacerse fotos y no cumplir nada a pesar de que el deterioro de nuestro casco histórico y barrios patrimoniales es alarmante”. En este sentido Puentedura recuerda como hace unos meses el Defensor del Pueblo Andaluz “advirtió a las administraciones del deterioro que sufre el patrimonio histórico y cultural de Granada por la proliferación de pintadas y por la inacción de las administraciones competentes, Ayuntamiento y Junta”. “Exigimos al alcalde de Granada y a la Junta que actúen” reclama Puentedura “quien señala que la ciudad de Granada no puede dar esta imagen de abandono y dejadez que sufren los granadinos y granadinas y quienes nos visitan”.