Hijas de un sueño muy real

La sala Val del Omar de la Biblioteca de Andalucía ha acogido la presentación del primer libro de ficción de Gerardo Rodríguez Salas, ‘Hijas de un sueño’, con la presencia del propio autor, Adelina Sánchez, profesora de la Universidad de Granada, y Ángeles Mora, poeta que, además, ha escrito el prólogo del libro.

“Yo no he escrito este libro, este libro me ha escrito a mí”, ha explicado Gerardo haciendo referencia a lo que significa para él la publicación de ‘Hijas de un Sueño’. Se trata de un libro de narrativa corta compuesto por doce relatos en los que se tratan temas como la memoria histórica, la violencia de género o la identidad sexual. “Hace equilibrio en la delgada línea que separa la realidad y la ficción”, ha señalado el escritor.

El autor ha querido dedicar el libro a todos los que le han apoyado para escribirlo y, en especial, “a todas las mujeres de pueblo que, a menudo, son invisibles, pero sobre las que recae el peso de toda una comunidad”. Con este libro, Gerardo quiere “que paséis a la historia escrita que, como dice Alicia Redondo, siempre se le niega a la mujer y, sobre todo, a las mujeres de pueblo”.