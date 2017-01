Higinio Almagro: “Pido disculpas por las deficiencias que la implementación del modelo ha generado”

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Higinio Almagro, se ha pronunciado por segunda vez sobre la multitudinaria concentración ciudadana que se produjo el pasado domingo en contra de la nueva organización sanitaria que hay establecida en Granada desde el pasado mes de julio.

Almagro ha aprovechado su participación en los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol para matizar las declaraciones que realizó el pasado domingo motivadas por la manifestación del 16O, las cuales, según el propio Almagro, se han “malinterpretado”: “En primer lugar, traslado en mi nombre y el de Andalucía el respeto más absoluto a esa concentración que sacó a miles de personas a las calles de Granada. Ante la manifestación sólo cabe respecto, escucha, reflexión, autocrítica, diálogo y acción. Acción para hacer el modelo sanitario en Granada que quieren los ciudadanos, lo que demandan los usuarios de la sanidad pública y los profesionales”.

En cuanto a las medidas que se van a poner en marcha cuanto antes, Almagro comentó: “Vamos a establecer cuantas vías de dialogo sean necesarias para que las demandas que se trasladaron a pie de calle y aquellas que se trasladan día a día se incorporen al modelo, para que sea un modelo en el que ciudadanos y profesionales se sientan identificados y representados”.

En este sentido, añadió: “El reto y el compromiso del gobierno de Andalucía es atender a lo que se nos dijo en las calles y lo que se nos dice día a día para construir el mejor modelo sanitario posible, un modelo que nos permita conquistar el mejor de los futuros posibles”.

DECLARACIONES “MALINTERPRETADAS”

Sobre las declaraciones que realizó el pasado domingo tras celebrarse la manifestación, el delegado explicó: “Se han malinterpretado las palabras. Cuando yo dije lo del “paso atrás” me refiero a que la solución tiene que venir dando pasos hacia adelante. De lo que se trata es de conquistar el futuro. Eso no significa que no hayamos escuchado el clamor ciudadano y las demandas por parte de los profesionales. Tenemos un marco amplio para incorporar las demandas de los ciudadanos y los profesionales. Insisto, ahora el reto y compromiso del gobierno de Andalucía es conseguir un modelo sanitario en la provincia de Granada adecuado a lo que piden ciudadanos y profesionales. Hacia ese camino nos vamos a dirigir, no hay otro. Por lo tanto, miramos al futuro”.

Almagro continuó haciendo autocrítica, manifestando lo siguiente: “Pido disculpas por las deficiencias y errores que la implementación del modelo ha generado y que se ha traducido en molestias para los ciudadanos y los profesionales. Lo mejor es reconocer errores, porque reconociendo errores estamos en el camino idóneo para avanzar mejorando y escuchando la voz de los ciudadanos y los profesionales”.

Sobre incorporar las reivindicaciones expuestas en la manifestación del 16º, Almagro comentó: “El modelo permite muchas incorporaciones y mejoras. Vamos a explorar todas esas mejoras y aportaciones. No excluimos nada. De lo que se trata es rentabilizar un magnifico espacio como el Hospital del Campus de la Salud, con el Hospital de la Caleta y el Hospital Materno-Infantil, una vez que se terminen las obras del antiguo Traumatología. Todos queremos un modelo que nos permita ganar en eficiencia y en el que la ciudadanía tenga acceso a los servicios sanitarios no en función de donde vive. El modelo no es excluyente, no es una fotografía fija, el modelo permite asumir lo que nos está demandando la ciudadanía y los profesionales.

Por último, el delegado territorial de Salud de la Junta en Granada, finalizó sus declaraciones con un mensaje de optimismo y mirando al futuro: “Lamento que mis palabras se hayan malinterpretado como un desprecio a la manifestación ciudadana de ayer. Nada más lejos de mi talante, mi actitud y mi obligación como gestor público, que precisamente es estar muy pendiente de lo que nos trasladan los ciudadanos. Quiero dejar claro mi reconocimiento y respeto a lo que ayer ocurrió. Que los ciudadanos tengan la tranquilidad de que eso no ha pasado desapercibido para el gobierno andaluz, que tomamos nota, que escuchamos y que por la vía de los hechos vamos a convencer a los ciudadanos y profesionales de que estamos trabajando en el modelo que todos queremos”.