Hallado el cadáver de Gabriel, el pequeño desaparecido en Níjar | Vídeo

La Guardia Civil ha hallado este domingo el cadáver de Gabriel Cruz, el niño de 8 años buscado desde el pasado 27 de febrero en Las Hortichuelas de Níjar (Almería), según ha informado el Ministerio del Interior. La actual pareja del padre del menor, que encontró la camiseta con AND del niño, ha sido detenida cuando transportaba el cuerpo en el maletero de su coche.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha informado personalmente del hallazgo del cuerpo a los padres de Gabriel, trasladándoles su profundo dolor y conmoción. Un amplio dispositivo de búsqueda trataba de localizar al niño desde el martes, 27 de febrero, víspera del Día de Andalucía y festivo en esta comunidad autónoma.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha convocado una concentración este domingo en memoria de Gabriel Cruz, el niño de ocho años cuyo cuerpo sin vida ha aparecido en un maletero tras 12 días desaparecido.

En su cuenta de Twitter, Fernández-Pacheco ha citado a “todos los almerienses” a las 19.00 horas en la Puerta de Purchena de la capital con el hahstag #TodosSomosGabriel poco después de que se haya confirmado la detención de la pareja del padre.

“Convoco a todos los almerienses que sientan como suya la terrible pérdida del niño #GabrielCruz a cinco minutos de silencio, hoy domingo a las 19:00h. en Puerta Purchena #TodosSomosGabriel”, ha escrito.

El rastro del menor se esfumó cuando salió hacia las 15,30 horas de la casa de su abuela en Las Hortichuelas, una pedanía almeriense. Según el testimonio de sus familiares, Gabriel recorrió los cien metros que separan esta casa de la de sus tíos, aunque nunca llegó a su destino.

Unas cinco horas después la Guardia Civil activó un dispositivo de búsqueda al que se sumaron unidades especializadas, entre ellas la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado. El miércoles 28 de febrero interrogaron al hombre que llevaba dos años acosando a la madre del niño, Patricia Ramírez.

Este hombre permaneció casi 72 horas detenido y el juez lo envió a prisión por saltarse la orden de alejamiento. El propio Ministerio del Interior explicó que había “manipulado” la pulsera telemática que controlaba que no se acercara a Patricia. La madre de Gabriel, no obstante, siempre dijo que esta persona no tenía nada que ver con la desaparición de su hijo.

El sábado, 3 de marzo, la actual pareja del padre del niño, Ángel Cruz, encontró una camiseta junto a una depuradora. Se trataba de la primera pista concreta sobre el niño, ya que las pruebas de AND certificaron horas después que pertenecía a Gabriel. A esta mujer se le tomó declaración en dependencias judiciales.

Tras doce días de búsqueda de Gabriel, la Guardia Civil ha detenido este domingo a la actual pareja del padre del menor cuando transportaba el cadáver en el maletero de su coche.

