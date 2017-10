Granada ya dispone de bonobús para personas con discapacidad igual o superior al 65% | (Vídeo)

Granada ya ha puesto en marcha su nueva medida para facilitar el uso del transporte público de las personas con discapacidad.

En concreto, se han establecido unas tarifas especiales para un colectivo que representa el 10% de la población granadina. Se han aprobado dos tarifas. La primera, a coste cero, de la que podrán beneficiarse las personas que acrediten no percibir rentas de cualquier naturaleza superiores al Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples vigente, es decir, que los ingresos no superen los 532,51 euros al mes.

Por otro lado, una tarifa de 0,57 euros de la que podrán beneficiarse las personas que cumplan los requisitos generales establecidos por e Ayuntamiento y que acrediten no percibir rentas de cualquier naturaleza que no superen 1.5 veces este Indicador, es decir, que no superen los 798,76 euros al mes.

Para poder conseguir esta bonificación en el transporte público los requisitos son estar empadronados en el término municipal de Granada y acreditar un grado de discapacidad igual o superior del 65%.

Hasta la fecha, se han recibido 227 solicitudes, se han concedido 50 gratuitos y 22 subvencionados, y quedan pendientes de información 155.

