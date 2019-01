Granada vivirá su primer eclipse lunar de 2019 este domingo

Este verano, ya se pudo disfrutar desde Granada del eclipse que enrojeció la luna y que se pudo ver a los pies de la Alhambra. Ahora, en la madrugada del 21 de enero, tendrá lugar en primer fenómeno de estas características de 2019, la llamada Luna de Sangre Lobo.

Los eclipses de luna se producen cuando la luna, alineada con el sol y la Tierra, atraviesa el cono de sombra proyectado por la Tierra. El eclipse será total desde que la Luna, en su totalidad, entre en la zona de sombra y dejará de ser total cuando empiece a salir de la misma.

En España, al igual que en el resto de Europa occidental y África, el mejor momento para ver el eclipse lunar será casi al amanecer, desde las 5:41 hasta las 6:43 h. Después, la luna irá poco a poco despareciendo hasta casi llegadas las 9:00 del lunes.

No es necesaria protección

Para disfrutar de este fenómeno, a diferencia de los eclipses solares, no es necesario tomar ninguna precaución que pueda dañar la vista y no es necesario ningún instrumental especial para su observación a simple vista. No obstante, el uso de prismáticos o telescopios permitirá apreciar mayores detalles, e incluso intentar fotografiar el evento astronómico. Es recomendable elegir un lugar elevado o donde se pueda divisar el horizonte sin obstáculos.