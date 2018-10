Granada se viste de jazz en Otoño

Cada otoño, el Festival Internacional de Jazz de Granada se convierte en la cita anual más esperada para los amantes del mejor jazz. Con casi cuatro décadas de andadura, Granada tiene uno de los festivales de jazz más veteranos de Europa. Desde aquella primera edición en 1980, han pasado ya treinta y nueve años, acogiendo a la excelencia de la historia del jazz nacional e internacional: Miles Davis, Oscar Peterson, Abbey Lincoln, Art Blakey, Tete Montoliu, Dizzy Gillespie, Wayne Shorter, Dee Dee Bridgewater, Herbie Hancock, Bebo y Chucho Valdés, entre una interminable lista de luminarias.

Granada, historia del jazz en España y en Europa

Los amantes de este bello genero ya saben que tiene una cita en el calendario cada otoño, creando siempre expectación entre los aficionados que se desplazan desde muchos puntos de España -generando sinergias económicas- para disfrutar no solo del patrimonio histórico o de la gastronomía, sino de extraordinarios conciertos con artistas que representan el pasado, el presente y el futuro del mejor jazz.

Si tecleamos en GOOGLE “Festival de Jazz de Granada” nos sale la apoteósica cifra de 4 millones quinientas treinta visitas, ello demuestra la excelencia de un festival. Esta ciudad le debe a este evento jazzístico el que el nombre de Granada, suene en medio mundo.

Unos de los teatros más bellos y emblemáticos de España, el Teatro Municipal Isabel la Católica, acoge año tras año los conciertos del Programa Central, que este año tendrá lugar del 2 al 10 de noviembre. Todos y cada uno de los artistas forman parte de excelencia jazzística. Será la primera vez que Stanley Clarke, sublime bajista y contrabajista, acuda por primera vez al Festival de Jazz de Granada y leyendas vivas como Randy Brecker, Simon Philips o Bill Evans no faltarán en esta magnífica edición.

Además, el festival cuenta con mayor presencia femenina, el telón lo abrirá y cerrará dos excepcionales interpretes femeninas: Melissa Aldana que representa la nueva generación de mujeres intérpretes de jazz y Stacey Kent una de las voces más bellas y líricas del momento. La pianista brasileña Eliane Elias presentará en exclusiva su último proyecto: El hombre de la Mancha.

El jazz más mediterráneo y poético vendrá de la mano de Joe Barbieri y el asombroso James Carter el jazz más potente y melódico a la vez.

PROGRAMA CENTRAL

El Festival estrenará cartel con Melissa Aldana. La saxofonista ha sido la primera mujer compositora y saxofonista, y la primera intérprete latinoamericana que gana el Premio Thelonius Monk Internacional Jazz Saxophone Competition. Su altísimo registro, fraseo y ciertos guiños a sus venerados Sonny Rollins o Mark Turner, su contemporánea destreza y sofisticación armónica la sitúan en la excelencia jazzística del siglo XXI. Melissa Aldana Quartet. Viernes 2 de noviembre.

James Carter es uno de los instrumentistas de viento más asombrosos de la escena jazzística contemporánea. Domina con facilidad todo tipo de saxos y es un consumado experto en el clarinete. A Carter, revistas como DownBeat, Rolling Stones siempre lo han situado en el número 1 de los pools de crítica y lectores y no hay homenaje a John Coltrane o Django Reinhart al que no se le invite. Carter se ha forjado su reputación como uno de los músicos más visionarios e impactantes del panorama jazzístico mundial. Sábado 3 de noviembre.

Cuatro discos de Oro, Mejor Album Vocal en Japón, varios Grammys, un buen número de Nominaciones, dos millones de copias vendidas y muchos de sus veintiséis álbumes han ocupado los primeros puestos en las prestigiosas listas de radio de medio mundo. Eliane Elias posee una increíble habilidad para mezclar la complejidad y espontaneidad del jazz moderno con los suaves ritmos de la música brasileña. La pianista presenta por primera vez en España y en nuestro Festival de Jazz de Granada en primicia, El hombre de la Mancha. Domingo 4 de noviembre.

Bill Evans pensó en su admirado Randy Brecker para crear un proyecto que sería un torrente de soul, funk, jazz, blues y rock como pocos ha dado la historia de la música; nacía Soulbop. 15 años más tarde se han reencontrado y vienen a Granada para celebrarlo. En ésta ocasión Soulbop reclutan también a una leyenda; el que fuera batería de Toto, ingeniero musical, compositor y arreglista: Simon Phillips. Miércoles 7 de noviembre.

Con un estilo único a camino entre el smooth jazz y el cool jazz, la bossa nova, la canción italiana y la francesa, la música de Barbieri posee una riqueza no solo musical sino lingüística y literaria siempre en plena disposición a la belleza. Joe Barbieri presentará, con una soberbia banda su disco más reciente “Origami”(2017), en el Festival Internacional de Jazz de Granada por primera vez en España y en exclusiva. Jueves 8 de noviembre

Lideró una revolución que llevó el bajo eléctrico y el acústico, a una bien merecida relevancia. Stanley Clarke fue fundador con Chick Corea de una de las bandas más impactantes y revolucionarias del escenario jazzístico: “Return to Forever” ¡había nacido el jazz fusión!

Enumerar su lista de premios es una tarea interminable: cuarenta álbumes, Discos de Oro y Platino, Honorary Doctor por la Universidad de Philadelphia, cuatro Grammys y 12 Nominaciones, calificado por Los Angeles Magazine como “uno de los 50 personajes más influyentes del mundo”, posee la llave de la ciudad de Philadelphia, nombrado por la revista Rolling Stone como Best Jazz Man of the Year y ganador durante 10 años consecutivos del Playboy’s Music Award. Dejó la huella de sus manos en el Rock Walk en Sunset Boulevard de Hollywood, fue premiado con el Miles Davis Award en el Festival de Jazz de Montreal y elegido Best Bass Player durante algunos años por Downbeat el más reciente en 2017.

Stanley ha dirigido orquestas, y ha compuesto bandas sonoras cuenta con más de 70 películas, con tres Nominaciones a los Emys y el BMI Award. Además es miembro de la exclusiva Academy of Motion Picture of Arts and Sciences. El bajista acude por primera vez a esta cita histórica para el Festival Internacional de Jazz de Granada y recibirá “la granada del Festival Internacional de Jazz”. Viernes 9 de noviembre

Muchas de las grabaciones de Stacey Kent han sido Discos de Oro y Platino en numerosos países, sus álbumes han vendido más de dos millones de copias y han alcanzado el número 1. Entre sus galardones, incluyendo nominaciones a los Grammy, cuenta con el British Jazz Award, el Jazz Japan Award y el BBC Jazz Award como Mejor Vocalista. Ha sido laureada varios años por Japón y admirada por Francia que no dudó en concederle el galardón de Chevalier dans L’Ordre des Arts et des Lettres. Stacey será el mejor el broche de oro del programa central de la edición 2018 del Festival Internacional de Jazz de Granada. Sábado 10 de noviembre

APUNTES:

La Granada del Festival de Jazz

La presente edición quiere rendir un especial homenaje a Stanley Clarke concediéndole “la granada del festival de jazz”.

El Hombre de la Mancha.

Eliane Elias dará un concierto en exclusiva y por primera vez en España de este su más reciente proyecto.

Solidaridad

La solidaridad está presente en el Festival de Jazz de Granada Por segunda vez la Obra Social la Caixa ha apostado por el Festival de Jazz, patrocinando un concierto didáctico solidario dirigido a niñas y niños en condiciones de especial vulnerabilidad social día 10 a las 12,30 y a una actividad musical dirigida a Adult@s ingresad@s en el Hospital de día de Oncología dia 9 a las 11,30h.

Festival de jazz con Nombre de mujer

El cartel tiene una mayor presencia femenina no solo por su programación sino porque la imagen es una mujer.

Arte

El Festival de Jazz es también “arte” las imágenes que año tras año crea el pintor Juan Vida se han convertido en objeto de coleccionista y forman parte también del patrimonio emocional de este histórico festival.

En paralelo

A todo ello y durante todo el mes de noviembre hay que sumar otras iniciativas privadas que, aunque no son organizadas por el Festival, las acoge en su estratega de comunicación: menús especiales “Festival de Jazz” en restaurantes, descuentos en tiendas de discos y más de 40 conciertos que alargaran la noche granadina.

Más información en : www.jazzengranada.es y www.jazzgranada.es