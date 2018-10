Granada se moviliza en defensa de las pensiones | Vídeo

La Gran Vía de Granada y la Plaza del Carmen han sido testigos este lunes de varias protestas por la defensa del sistema público de pensiones. Con motivo de la conmemoración este 1 de octubre del Día Internacional del Mayor, UGT y CCOO han celebrado una movilización que ha partido a las 12:00 h desde la Subdelegación de Gobierno en Granada. El principal motivo de echarse a la calle es reclamar que se pongan en marcha las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los pagos. El principio de acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo de vincular las pensiones al IPC para revalorizar su poder adquisitivo “es positivo, pero hay que tomarlo con cautela porque tiene que aprobarse, de manera definitiva, en dicha Comisión, que aún tiene algunos puntos no menos importantes como la eliminación del factor de sostenibilidad. Además, para que finalmente esté en un proyecto de ley, tiene que pasar por el pacto social también. Por lo tanto, los Sindicatos no van dejar de movilizarse hasta que esté concretado en una ley y publicada en el BOE”, señalan en una nota UGT y CCOO.

Los representantes sindicales advierten que “respecto a los pensionistas se está dando un ‘postureo’ político que todavía no se traduce en medidas reales. No se está peleando por que suban las pensiones 4 o 5€, se está reivindicando la dignidad de las personas mayores y para que se les trate como sujetos de derechos, no como objetos de caridad” han concluido. Y es que, las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 25% de los hogares.

Por otro lado, la Plataforma Metropolitana de Granada ha vuelto a concentrarse en Plaza del Carmen. La Coordinadora Estatal en defensa del sistema público de Pensiones se mantiene firme en sus reivindicaciones: derogación de las dos últimas reformas de las pensiones (2011 y2013), revalorización de las pensiones con arreglo al IPC, reforma integral del Sistema Público de Pensiones y recuperación del poder adquisitivo perdido por los pensionistas desde el año 2013. Por ello, reivindican “medidas estables, a largo plazo, que consigan que el derecho a unas pensiones públicas dignas sean un derecho real de la población. Pedimos a la población que apoye y nos acompañe en la plaza”, que tiene lugar cada lunes.