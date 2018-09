Granada se entrega en su cita con la Virgen de las Angustias | Vídeo

Granada tenía una cita con ella, con su patrona, y no ha fallado. Hoy, el último domingo del mes de septiembre, la Virgen de las Angustias ha procesionado por el centro de Granada, entre devotos y curiosos. El reloj no había dado ni las 18 horas, cuando ya había cientos devotos con sus velas recorriendo el itinerario procesional.

Precedida de una traca de cohetes, la Virgen salía de su templo, de la Basílica de las Angustias, pasadas las 18.30 horas. A las puertas, miles de granadinos y visitantes la recibían entre aplausos y vítores.

“Mi madre me traía siempre que podía a verla. Ahora ella no está, pero yo sigo con nuestra tradición. Ella me ha dado fuerzas para todo”, relata emocionada Amalia, una vecina de Vegas del Genil.

Dos niñas se esconden detrás de las piernas de su padre quien admite que “no tenían muchas ganas de venir, pero estoy seguro que algún día serán ellas las que tiren de nosotros para ver a la Virgen”.

Encarna, que viene de Antequera, espera el paso de la Patrona. “Vengo todos los años. Para mi es muy especial estar aquí”

Lola, Margarita y Gloria son tres amigas de Cenes de la Vega que han quedado para ver a la patrona. “Nos vinimos temprano, comimos por el centro y ahora viene la parte más bonita del día, verla en la calle”, añade entusiasmada Gloria mientras sus amigas sonríen.

“¿Qué por qué vengo a verla?”, repite nuestra pregunta en voz alta Herminio. “Porque yo sé que ella está ahí cuidando de nosotros, y de mi hija, que le han diagnosticado una enfermedad rara y andamos todos un poco bajos de ánimo… Hay que tener fe, ¿no?”, explica este granadino de 77 años, que asegura que si alguna vez ha faltado a la cita con la patrona ha sido por “fuerzas mayores”.

Fran y Elena son dos jóvenes estudiantes de Jaén que acaban de aterrizar en la ciudad. “Estábamos dando una vuelta por aquí y hemos visto tanta gente que nos ha picado la curiosidad”, cuenta la chica, que ni idea de que la Virgen de las Angustias fuese la patrona de la ciudad que la acogerá durante unos años para estudiar Farmacia.

FRUTOS OTOÑALES Y TORTAS

Una marea humana sigue a la Virgen que ya ha encarado la Plaza del Campillo y se dirige a la de Pineda. En su camino, otra estampa única en este día: el tradicional mercado con frutos y productos de la tierra de esta temporada otoñal.

Acerolas, azofaifas, membrillos, granadas, nísperos… Un festival de colores y sabores muy típicos en Granada abierto a la ciudadanía, sin olvidar las tradiciones tortas de la Virgen, de chocolate o cabello de ángel, para todos los gustos.

“¿Qué es eso?”, pregunta una joven a uno de los tenderos. “¡Azofaifas! ¿No has probado esto en tu vida, ¿verdad?”, le responde el hombre a la chica, mientras la tiende la mano con un puñado de ellas para que las cate.

Loreto, una vecina del centro, ha aprovechado su paseo para ver a la Virgen para llevarse una bolsa de granadas. “No he querido comprar más porque no quiero ir muy cargada durante la procesión”, nos explica. “Vienen muy bien para las ensaladas, y a mis nietos se las preparo de postre con azúcar”, nos cuenta esta granadina.

“Me gusta hacer carne de membrillo, aunque ya como menos porque el médico me ha dicho que controle el azuquillar…”, cuenta Mariano, un vecino de Alfacar que ha bajado expresamente del pueblo para ver a la Virgen. “Pero que conste que mi membrillero era muy generoso, pero ya no lo tengo, así que tengo que comprarlos”, apostilla mientras nos dice adiós con el brazo.