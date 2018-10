Granada podría repetir en 2018 como provincia con más delitos de odio por ideología de España

Granada se encuentra a la cabeza de España en lo referente a delitos de odio por ideología. La provincia ha experimentado un ascenso en este tipo de infracciones hasta el punto de convertirse en la que más ha registrado de todo el país en 2017, según indica un informe realizado por el Ministerio del Interior.

Dado este incremento, el Defensor de la Ciudadanía y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se mostraron preocupados tras el último caso acontecido en Granada. Tal es la dinámica negativa de Granada en este aspecto que el Defensor de la Ciudadanía ha expresado que “al ritmo que vamos, ya casi estamos adelantando a 2017” en cuanto al número de casos que han tenido lugar, aunque recuerda que “no se denuncian todos por miedo”.

Durante el año 2016, se registraron cuatro casos de delitos de odio por ideología en Granada, de los cuales todos fueron esclarecidos aunque no se realizó ninguna detención por ello, según refleja el informe del Ministerio de Interior. Con este número de delitos, Granada se encontraba dentro de cifras normales durante este año, pero en 2017 dio el comienzo de una preocupante evolución.

Fue en 2017 cuando Granada se convirtió en la provincia de España con un mayor número de casos de delitos de odio, registrando un total de 11, casi tres veces más que en el año anterior. Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Aunque el Defensor de la Ciudadanía destaca que “2018 no ha acabado todavía” y, por lo tanto, no se puede realizar un recuento aún, sí que indica que “ya casi estamos adelantando a 2017”, y reconoce que son cifras preocupantes.

¿Qué es un delito de odio?

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) define los “delitos de odio” como toda infracción penal, incluidas las cometidas contra las personas o la propiedad, donde el bien jurídico protegido, se elige por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo. Un grupo se basa en una característica común de sus miembros, como su “raza”, real o percibida, el origen nacional o étnico, el lenguaje, el color, la religión, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, u otro factor similar”.

Protección a las víctimas

No todos los casos de delitos de odio son denunciados, tal y como destaca el Defensor de la Ciudadanía, principalmente por miedo a las represalias. Para evitarlo y que las víctimas se sientan libres a la hora de dar el paso, “hay un protocolo especial de seguridad de la Policía”.

Este protocolo consiste, según cuenta el Defensor de la Ciudadanía, en que “cuando se denuncia un caso, la Policía pone a la víctima en contacto con algún organismo dedicado para que reciba apoyo, se le da un asesoramiento, apoyo psicológico, se le busca un abogado de oficio etc”, proporcionándole las herramientas para recuperarse, así como una protección necesaria.