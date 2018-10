Granada Paradiso proyecta “Los cuatro jinetes del Apocalipsis”, una de las películas bélicas más exitosas del cine mudo

Este viernes 19 de octubre Granada Paradiso continúa con su espacio destinado a las charlas y conferencias. A las 12h en el Palacio de La Madraza tendrá lugar la charla-conferencia de Joaquín López “De Cármenes, Charlots y Traviesas Molineras: La Generación del 27 y el cine”, dentro del bloque temático “Las artes y el cine” y la sección “Música y cine mudo”.

La sesión de tarde se abrirá a las 17h en el Centro Lorca con la película “Pelo de Zanahoria” de Julien Duvivier, Francia, 1925). Este film es de los trabajos más silente del autor y también de los más definitorios en la singladura de un director que basó su estilo en adaptarse a los tiempos y las corrientes intentando imponer casi siempre una mirada más dura que popular pese a que sus éxitos comerciales apunten lo contrario.” Esta película constituye una especie de catálogo avanzado de motivos idóneos para cualquier film sobre los malos tratos, tan físicos como psicológicos, a los que es sometido un niño en su mismo hogar.

A las 19h en la misma sala llegará “La golondrina y el gorrión” de André Antoine (Francia, 1920). Esta película no tardó en convertirse en un insólito descubrimiento de una radiante pre-modernidad. Para algunos fue uno de esos misteriosos hallazgos que abren el camino a una posible reescritura de la historia del cine francés del periodo, a partir de la ruptura respecto a los parámetros estéticos establecidos desde cierta mirada institucional. Fue un film que generó un cierto debate en torno a la necesaria recuperación de la obra de un cineasta olvidado, un hombre que empezó su carrera revolucionando todos los postulados del teatro francés a finales del siglo XIX con la creación del Théâtre Libre y que acabó trasladando dichos postulados al cine, en un total de nueve largometrajes.” La golondrina y el gorrión” centra una parte importante de su acción en la descripción del viaje, en dos peniches,de los miembros de una familia de transportistas que, guiados por un siniestro personaje llamado Michel, pretenden llevar a cabo una operación de contrabando de diamantes.

En última sesión y también en el Centro Lorca a las 21h tendrá lugar la sesión especial de la película “Los cuatro jinetes del Apocalipsis” de Rex Ingram (EEUU, 1921).Esta película destaca por la contundencia visual con la que Ingram describe los variados escenarios presentes en la obra. Gracias a su ojo pictórico y a la habilidad técnica del director de fotografía John Seitz, crean una iluminación tamizada que dota a las imágenes de una atmósfera arrebatadora. El film inauguró una moda de películas bélicas retrospectivas y se estrenó en marzo de 1921 en el Lyric Theatre de Nueva York obteniendo un importante éxito de una magnitud como no se recuerda en Hollywood desde “El nacimiento de una nación” (The birth of a nation, 1915) de D. W. Griffith.“Los cuatro jinetes del Apocalipsis” será acompañada por la música en directo de Jorge Gil Zulueta.

JORGE GIL ZULUETA es concertista y compositor especializado en el acompañamiento al piano de cine mudo y que está enmarcado dentro de una labor de investigación en torno al repertorio y los pianistas que ejercían esa labor. Desde hace años representa el espectáculo “Un Piano de Cine” con el que rememora la figura del pianista en las salas de proyección de cine mudo interpretando junto a las imágenes grandes bandas sonoras y con la Musicación expresa de films de los inicios del cine, con un homenaje a los Hermanos Lumiére o “Un Viaje a la Luna” de George Méliès, “Asalto y Robo de un tren” de Edwin S. Porter, cortometrajes y películas de Charles Chaplin y Buster Keaton …,y que han derivado en el espectáculo “Y en los inicios del Cine… había un Piano” que también lleva a las aulas de colegios e institutos a modo de concierto didáctico.

Como compositor ha compuesto la música para espectáculos en torno a la poesía y narrativa como “Las Figuras de la Pasión”, de Gabriel Miró, El Canto XI de la Odisea, Descenso al Hades, el espectáculo multidisciplinar “Caperucita en Manhattan” basado en la obra de Carmen Martín Gaite o el reciente “Voces Invisibles” junto a la actriz Sara Checa. Edita la obra “Retazos” (Musikarte, 2014), un diálogo a través de las notas de un piano. Desde el 2017 ha preparado un programa especial con un repertorio único en España dedicado al compositor de Ragtime clásico Scott Joplin buscando revalorizar la tarea compositiva de este gran autor y sus influencias, tanto en el jazz y como en el llamado “spanish tinge”, el matiz español.