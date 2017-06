Granada, líder en la investigación sobre la fibromialgia

“¿Sabes lo difícil que es enfrentarse al día cuando ya desde por la mañana te duele todo el cuerpo?”. Así muestra la realidad que debe afrontar cotidianamente Rosa María Fernández, presidenta de la Asociación Granadina de Enfermos de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple -Agrafim-. Una situación que hace que detrás de cada sonrisa se esconda un “dolor insoportable” producido por una enfermedad que lleva media vida con ella: la fibromialgia.

Rosa, al igual que la mayoría de las personas que se ven afectadas por esta patología de la que aún se desconoce el origen, se “niega” a dejar que este problema que le hace sufrir un dolor “insoportable” se adueñe de su vida. Por eso, lucha junto al resto de miembros de la Asociación para hacer que su problema se comprenda y se investigue para poder llevar una vida lo más normal posible.

Algo tan sencillo como un abrazo se convierte para los enfermos de fibromialgia en todo un reto. “Nadie se puede imaginar cómo nos sentimos por no poder mostrar nuestro cariño a alguien mediante un abrazo, porque el mero hecho de hacerlo nos produce un dolor horroroso”, señala Rosa.

Para quien no conozca esta enfermedad que afecta al 8% de la población, se trata de una patología caracterizada por la presencia de dolor en múltiples zonas del cuerpo, que tiene origen desconocido y cuya consecuencia más importante es un dolor real, perceptible y de forma variable, en distintas zonas del cuerpo, que cambia de forma aparentemente aleatoria.

Una de las principales preocupaciones que nace en los pacientes que son diagnosticados de fibromialgia es no saber realmente qué es lo que les ocurre y a qué se debe. Para paliar ese aspecto, Agrafim ha hecho que, con “demasiado” esfuerzo, el lugar se convierta en un hogar en el que los enfermos se sientan respetados, escuchados y comprendidos. “Nosotros pedimos respeto y empatía y nos cuesta mucho conseguirlo”, explica Antonio Romero, vicepresidente de la asociación. “Como nos cuesta tanto que la gente comprenda por lo que pasamos, queremos que Agrafim se convierta en un sitio de encuentro en el que los enfermos se sientan como en su casa”, recalca Rosa.

Un “hogar” en el que no solo se trata la fibromialgia, sino también otras dos patologías que suelen acompañar a la fibromialgia: el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple. “Hay personas que solo padecen de fibromialgia, pero otros muchos también tienen síndrome de fatiga crónica o sensibilidad al medicamento y esos sí que es verdad que ves cómo vienen y se te va la vida abajo porque te imaginas lo que estarán pasando”, expresa la presidenta de Agrafim.

Porque la sensación de dolor y cansancio que cada uno de ellos sufre no aparece al final del día como ocurre con la mayor parte de la sociedad. El problema para ellos empieza mucho antes. Y es que, antes incluso de irse a la cama, la ansiedad se hace con ellos al saber que su dolor no remitirá durante la noche, sino que aumentarán los espasmos musculares y harán que su cuerpo no consiga llegar a esa fase de descanso pleno. Así, cuando sale el sol, su cuerpo ya está dolorido y sus “pilas”, medio descargadas, lo que hace que hasta el hecho de levantarse de la cama sea un obstáculo casi imposible de superar.

Los problemas que se desencadenan por estos hechos son la falta de concentración por el dolor constante, la falta de equilibrio y los problemas de movilidad. “Nosotros nos caemos muchísimo. Yo estoy cada dos por tres en el suelo porque no logro mantener el equilibrio. Y si lo sumamos al dolor que sentimos de normal, esto ya es increíble”, indica Rosa María Fernández.

DESMONTANDO FALSOS BULOS

Muchas personas han sido las que han visto su esperanza dispararse al ver en diversos medios la noticia de que por fin se había conocido la causa que provoca la fibromialgia y, con ello, la posibilidad de tratarla y erradicarla. Pero, desgraciadamente, se trata de una falsa información que lejos se encuentra de convertirse en realidad.

“Aún no se sabe por qué se desencadena, qué patología lo origina, qué poblaciones son más proclives a padecerlo o cómo se puede mejorar. Puede que sea hereditaria porque mi hermana también la padece, pero no hay datos rigurosos para aceptar esta causa ni ninguna”, afirma Rosa. Tal y como agrega Antonio, las últimas investigaciones señalan que se trata de una enfermedad neurológica, pero aún no se conoce realmente qué la provoca ni cómo atajarla.

Otro de los bulos que han circulado y que desde Agrafim quieren erradicar se centra en el reconocimiento de la fibromialgia como motivo de incapacidad. “Nosotros tenemos incluso un equipo de abogados para intentar conseguir que a los pacientes les den la incapacidad, pero pocas veces teniendo solo fibromialgia te la dan aunque no puedas ni moverte. A no ser que tengas fibromialgia junto a otra enfermedad como artritis o algo así, no te la dan”, señala Antonio.

GRANADA, A LA CABEZA EN INVESTIGACIÓN SOBRE FIBROMIALGIA

Granada puede decir orgullosa que se ha posicionado como la provincia española que más estudios sobre fibromialgia ha desarrollado, encontrándose a la cabeza en la investigación de esta patología. Además, según afirman desde Agrafim, los expertos con los que cuenta el territorio nazarí son “de los mejores que podían haber”. Pero, a pesar de ello, la asociación reclama un aumento de la investigación a nivel internacional para que crear un tratamiento multidisciplinar en el que, tanto los médicos de atención primaria como psicólogos, fisioterapeutas y pacientes, cuenten con la información necesaria para tratar esta problemática de forma unificada.

PROXIMOS PROYECTOS

Para conseguir que la fibromialgia se visualice, desde la Asociación Granadina de Enfermos de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple se llevan a cabo continuamente actividades formativas y lúdicas para lograr no solo una mayor formación sino también fondos para poder sacar adelante ese “gran proyecto”. Una de las actividades que desarrollarán para conseguir tal fin será un taller formativo sobre fibromialgia realizado junto a la Escuela de Pacientes que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre.

De igual modo, el 25 de noviembre se creará una mesa asistencia y otra no asistencial en el que médicos de familia, fisioterapeutas, enfermeros y pacientes, moderados por el Director Gerente del Complejo Hospitalario de Granada Manuel Bayona, compartirán información al respecto.