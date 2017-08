Granada Laica afea al Ayuntamiento que promueva la distinción a dos imágenes de Semana Santa

La asociación Granada Laica se ha opuesto a la concesión de la ‘Granada de oro’ a Nuestra Señora del Rosario Coronada y a Jesús del Rescate, dos populares imágenes de la Semana Santa de la capital granadina, y ha expresado al Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, “el despropósito y la ridiculez” de la propuesta, que habrá de aprobarse en pleno una vez transcurra el periodo de alegaciones.

En un comunicado, Granada Laica ha hecho referencia a que el Boletín Oficial de la Provincia de Granada del 9 de agosto anuncia el inicio del expediente de concesión por el Ayuntamiento, entre otros honores y distinciones, la concesión de la ‘Granada de oro’ a estas dos imágenes religiosas “por su especial valor y antigüedad”.

A la par, ha explicado que el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada entiende estas distinciones y honores “como reconocimiento público y ciudadano” a quienes, “por sus actuaciones o su trabajo en relación con la ciudad de Granada”, lo “merezcan en forma excepcional”.

En opinión de este colectivo, de ser la razón de las distinciones el “especial valor y antigüedad” habría que otorgar las mismas a “cientos de objetos de la ciudad, por su mayor valor artístico, histórico y sentimental“, como pueden ser las estatuas del Patio de los Leones de la Alhambra, el Arco de Elvira, o la Corrala de Santiago.

“El despropósito y la ridiculez de propuesta son, pues, palmarios”, ha agregado el comunicado que hace referencia al posible “deseo” del alcalde, Francisco Cuenca, y “algunos concejales de satisfacer a asociaciones religiosas granadinas” por interés electoral.

“Nuestro rechazo de la concesión de las Granadas de oro no desmerece en nada nuestro respeto por los integrantes de esas asociaciones”, en referencia a las hermandades y cofradías granadinas, ha agregado la asociación, incidiendo en que “las instituciones no se inmiscuyan” en las creencias y convicciones particulares.

“Lo que nos une a todos en el ámbito público no son unas u otras creencias particulares, sino la racionalidad objetiva común a todos los seres humanos, en la que no tienen cabida entes inmateriales de existencia y actuaciones no demostradas, o las imágenes que los representan”, arguye, para pedir la “no intromisión mutua entre iglesias y Estado”.