Granada, la mayor provincia beneficiaria de Internet gratuito en espacios públicos

Nueve municipios de la provincia de Granada podrán tener acceso gratuito a Internet en espacios públicos gracias a la iniciativa WiFi4EU. De este modo, la provincia será la mayor beneficiaria a nivel nacional, ya que han sido 9 ayuntamientos granadinos los que podrán optar a esta financiación de los 240 ayuntamientos españoles seleccionados. Estos municipios han sido Albolote, Granada, Atarfe, Huétor Santillán, Peligros, Trevélez, Aldeire, Ugíjar y Motril con un presupuesto de 135.000 euros.

La diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz ha manifestado que “la intensa labor informativa llevada a cabo desde la Oficina de Proyectos Europeos de la Diputación, ha favorecido que Granada sea la provincia con mayor representación de municipios beneficiados”.

La iniciativa WiFi4EU puesta en marcha por la Comisión Europea el pasado 9 de marzo, propuso a los municipios de toda Europa que se inscribiesen para optar a la posibilidad de beneficiarse de la financiación de la Unión Europea para crear puntos de acceso inalámbrico gratuito a Internet en espacios públicos. Este programa ofrece bonos de 15.000 euros para que los municipios instalen puntos de Internet inalámbrico.

Los municipios podrán usar los bonos para la obtención del equipo necesario y la instalación en el espacio que prefieran. Se dispone de 120 millones de euros con cargo al presupuesto de la Unión Europea hasta 2020.

Cabe destacar que las redes serán gratuitas, no tendrán publicidad y no se recogerán datos personales. La financiación solamente se facilitará a redes que no dupliquen ofertas públicas o privadas de calidad similar existentes en el mismo espacio.