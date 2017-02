‘Granada En Marcha’ agradece a la Mesa del Ferrocarril el apoyo a la manifestación del 12 pero advierte que “no admitirá uso partidista”

Publicidad

Granada En Marcha, convocante junto a Marea Amarilla de la manifestación del próximo domingo día 12, no ha estado presente en la rueda de prensa que hoy ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Granada. El colectivo, que no forma parte de la Mesa del Ferrocarril porque tiene “serías dudas sobre la utilidad de la misma por su excesiva institucionalización”, se muestra muy crítico con el “intento de politización” de este movimiento ciudadano que reclama el fin del aislamiento ferroviario, la llegada de un AVE real y a la primera para Granada, la inmediata reconexión por Moreda, y el soterramiento.

Según nota de prensa remitida a los medios, considera un “error” que se haya convocado hoy en el Ayuntamiento el encuentro con los medios, “por las connotaciones que ello puede tener”. “Es un movimiento cívico –se recuerda– y si dejamos que lo encorseten las instituciones y partidos habrá muerto por anestesia general”, ha indicado. Según ha apuntado, la prueba de que ha sido un error es que no han estado todas las fuerzas políticas, cuando todas están en la Mesa del Ferrocarril. “Solo ese dato debe hacernos reflexionar a todos”, se afirma en el comunicado.

Desde Granada en Marcha se insiste en que el ejemplo a seguir es el protagonizado por los convocantes de las manifestaciones de la Salud por dos hospitales completos que gracias a su independencia han logrado un éxito histórico para Granada. “El camino está trazado, Granada sabe que si quiere puede, que ya no nos callamos, así que no necesitamos que nos tutele ningún partido, sobre todo aquellos que pudiendo haber evitado esta situación no han hecho nada, al contrario, son corresponsables del desierto ferroviario granadino, así que ahora nadie venga a ponerse medallas”, ha incidido.

Publicidad

En este sentido, desde el colectivo ciudadano se pide ayuda a los líderes que han empujado en las manifestaciones por los dos hospitales completos. “Nosotros, como Plataforma y como ciudadanos, hemos apoyado desde el primer momento al movimiento por una sanidad digna para Granada y ahora sería bueno que nos echaran una mano, porque al final, todos luchamos por una Granada mejor”, ha añadido ‘Granada En Marcha’.

Así, desde la plataforma se quiere hacer un esfuerzo “didáctico” para intentar que todas las fuerzas políticas comprendan que “Granada ya no quiere ni puede esperar más y que dentro de los límites que supone pertenecer a una formación política luchen por la ciudadanía a la que representan y abandonen el servilismo ciego que algunos practican”.

La plataforma ciudadana convocará hoy a los medios para “dar un último empujón a la convocatoria desde la propia Estación de Andaluces, epicentro de la estafa y a Granada”. Un encuentro que se producirá, tal y como ha expresado, mañana viernes a las 12:00.

A pesar de lo expuesto, desde Granada en Marcha se agradece a la Mesa el apoyo a la manifestación y se valora el “enorme esfuerzo” de varios de sus componentes, que “se han dejado la piel por Granada,y que por ello tienen todo nuestro apoyo y respeto, empezando, obviamente, por Marea Amarilla”.